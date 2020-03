Počet osôb infikovaných koronavírusom stúpol v Česku na 141

Praha 13. marca (TASR) - V ČR potvrdili v piatok večer 141 prípadov nákazy novým typom koronavírusu, čo je o 24 viac ako ráno. Informovala o tom na svojej webovej stránke spravodajská televízia ČT24.



ČR od pondelka 16. marca zatvára svoje hranice. Do krajiny sa od polnoci z nedele na pondelok nedostanú cudzinci bez trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Česi až na výnimky nebudú môcť vycestovať do zahraničia.



Od spomínaného termínu nebude môcť prekročiť hranice Česka nikto, kto nepracuje v prihraničí. Výnimku budú mať tiež vodiči kamiónov.



V Česku už platí zákaz akýchkoľvek verejných akcií s účasťou nad 30 ľudí, medzi zatvorené prevádzky sa pridávajú športoviská, knižnice alebo galérie. Reštaurácie môžu mať otvorené len do 20.00 h.