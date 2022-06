Počet nakazených novým koronavírusom v Česku opäť stúpa

Praha 28. júna (TASR) - Prípadov covidu v Česku pribúda už tretí týždeň za sebou, mierne stúpa aj počet hospitalizovaných. Vyše polovicu prípadov pritom tvoria nové, nákazlivejšie subvarianty BA.4 a BA.5. Epidemiológ Petr Smejkal však v pondelkovom programe Českej televízie "Události, komentáře" vyhlásil, že celoplošné uzávery ako pri predchádzajúcich vlnách pandémie nehrozia.



V Česku v pondelok pribudlo prvýkrát od začiatku mája vyše 1000 prípadov covidu za deň; laboratóriá ich odhalili 1241.



Takýto vývoj situácie sa v uplynulej dobe podľa Smejkala predpokladal. "My sme to akurát očakávali trochu neskôr, ale už sa to dialo pred nejakým časom v západnej Európe. Konkrétne v Portugalsku nárast subvariantu BA.5 bol dosť razantný," tvrdí český epidemiológ. Dobrou správou podľa neho však je, že ide stále o verziu omikronu, a nie o úplne nový variant.



Subvariant BA.5 môže byť až desaťkrát nákazlivejší, ale odborníkom napriek tomu trochu uniká, priznáva Smejkal. Výhodou však podľa neho je, že populácia je už dostatočne zaočkovaná alebo má protilátky získané prekonaním choroby. "Ľudí, ktorí sa nestretli s omikronom ani neboli očkovaní, je čoraz menej, a preto by aj následky mali byť menšie," domnieva sa epidemiológ.



"Buďme realisti - covidu sa nejaký čas nezbavíme. Musíme sa stále očkovať. Imunita, po prekonaní ochorenia alebo po vakcínach, nevydrží tak dlho, ako sme si mysleli," priznáva Smejkal. Rizikové skupiny by preto mali dostať druhú posilňujúcu dávku.