Počet prípadov nákazy koronavírusom stúpol v Česku na 631

Praha 19. marca (TASR) - Počet potvrdených prípadov nákazy novým typom koronavírusu sa v ČR v priebehu piatka zvýšil z 572 na 631. Vyliečení zostávajú traja ľudia. Informovala o tom spravodajská televízia ČT 24.



Od štvrtka 14.00 h a na 30 dní vyhlásila vláda núdzový stav, na dlhší čas by to musela urobiť Poslanecká snemovňa.



Vláda tiež zakázala vstup do krajiny cudzincom z 15 rizikových krajín a cestu Čechom do nich, ako aj prítomnosť ľudí v zariadeniach stravovacích služieb od 20.00 do 06.00 h.



V ČR je dovolené chodiť von len s rúškami a od 10.00 do 12.00 h sú obchody vyhradené pre seniorov.