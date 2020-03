Počet prípadov nákazy koronavírusom dosiahol v Česku 765

Praha 20. marca (TASR) – Česká republika dnes ráno potvrdila 765 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo v porovnaní so včerajškom predstavuje nárast o 69 prípadov. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz. V ČR doteraz vykonali viac ako 11 600 testov a traja ľudia sa z nákazy vyliečili.



V Česku od polnoci zo stredy na štvrtok začal platiť zákaz vychádzania bez rúška alebo inej ochrannej pomôcky zakrývajúcej tvár.



Ďalším z prijatých opatrení v súvislosti s ochranou starších ľudí je, že do maloobchodných predajní s potravinami budú smieť v čase od 10:00 do 12:00 vstúpiť len osoby nad 65 rokov. Včera večer však došlo k zmene a po novom môžu nakupovať 07:00 do 09:00.



Česká armáda v piatok oznámila, že lietadlo An-124 Ruslan, ktoré má z Číny doviezť zdravotnícky materiál, odštartovalo z Azerbajdžanu a na letisku v Pardubiciach má pristáť zajtra.



Český minister zdravotníctva Adam Vojtěch včera na Twitteri napísal, že jeho rezort do jednotlivých krajov rozviezol takmer 290 000 kusov ochranného materiálu ako sú rúška, respirátory a rukavice.



ČR podľa Vojtěcha očakáva príjazd kamiónov s dodávkou troch miliónov rúšok a respirátorov, ktoré by mali situáciu upokojiť.