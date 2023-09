České vysoké školy a odbory vyzvali vládu na investície do vzdelania

Praha 12. septembra (TASR) - Predstavitelia vysokých škôl, akademici, zástupcovia učiteľov a zamestnancov v školstve v utorok vyzvali vládu Petra Fialu, aby nerezignovala na svoje programové vyhlásenie a aj v čase ekonomickej krízy podporila investície do vzdelania, vedy, výskumu a inovácií. Táto strategická investícia sa spoločnosti v budúcnosti podľa nich mnohonásobne vráti, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Zhromaždenie, ktorého cieľom bolo vyjadriť nespokojnosť so stavom financovania českého školstva a vedy, spoluorganizovali mnohé významné inštitúcie, napríklad Česká konferencia rektorov, Rada vysokých škôl, Akadémia vied ČR, školské odbory a ďalšie. "Chceme dôrazne upozorniť vládu, aby dodržala vlastné sľuby o priorite vzdelávania," zhodli sa organizátori.



Zdôraznili, že vláda si kvalitné a konkurencieschopné vzdelávanie stanovila ako svoju prioritu, no jej reálne kroky sú úplne odlišné. "Problémy so závažným deficitom verejných financií chce riešiť razantnými škrtmi, a to aj na úkor vzdelávania a výskumu," uviedli v spoločnom vyhlásení.



Podľa údajov, ktoré prezentoval predseda Rady vysokých škôl Milan Pospíšil, sa reálna hodnota výdavkov pre vysoké školstvo v ČR znížila od roku 2009 o 17 percent. Celková výška HDP Česka od roku 2009 vzrástla o 72 percent, pomer rozpočtu vysokých škôl vo vzťahu k HDP však klesol o 0,09 percenta.



Rektorka Univerzity Karlovej a predsedníčka Českej konferencie rektorov (ČKR) Milena Králíčková uviedla, že českým univerzitám hrozí strata konkurencieschopnosti na medzinárodnej úrovni a čoskoro už nebudú schopné konkurovať ani univerzitám v Poľsku či Maďarsku.



Na zhromaždenie prišiel aj minister školstva Mikuláš Bek a ministerka pre vedu, výskum a inovácie Helena Langšádlová. Obaja boli k protestujúcim značne kritickí. "Navýšenie pre školstvo znamená, že niekde škrtneme," povedal Bek. Pripomenul napríklad vládnu kompenzáciu cien energií či dôležitosť investícií do armády.



Veľká väčšina českých univerzít sa z hľadiska priemerných platov podľa neho pohybuje v rozmedzí, ktoré nie je alarmujúce. Dodal, že rozumie ich nespokojnosti, ale na druhej strane si majú byť vedomí, kde je zodpovednosť štátu a kde vysokých škôl, ktoré majú v ČR vysokú autonómiu. V systéme podľa neho existujú veľké rozdiely nielen medzi vysokými školami, ale aj vnútri nich medzi fakultami.



Ministerstvo financií počíta v návrhu na budúcoročný rozpočet pre školy s čiastkou 253,4 miliardy korún (približne 10,3 miliardy eur), čo je v porovnaní s vlaňajškom pokles o 11,6 miliardy korún. S poklesom počíta aj pri financiách určených na vedu, výskum a inovácie.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)