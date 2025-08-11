Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ČR podporu Ukrajincov v boji proti Rusku nevzdá, uviedol Lipavský

Na snímke český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

O ukončení konfliktu na Ukrajine budú v piatok na Aljaške rokovať americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin.

Autor TASR
Praha 11. augusta (TASR) - Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský je na návšteve Ukrajiny. V pondelok to uviedol na sociálnej sieti X s tým, že Česko bude Ukrajinu v boji proti Rusku podporovať aj naďalej, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Na svoju šiestu cestu po Ukrajine som prišiel s jasnou správou - Česko nevzdá podporu Ukrajincov v boji proti ruskému agresorovi,“ napísal Lipavský. Podľa stanice ČT24 na mieste uviedol, že Európa teraz platí väčšinu vojenskej pomoci, a preto bude mať aj miesto pri rokovaniach.

Počas návštevy sa chce zasadiť o to, aby sa na povojnovej obnove Ukrajiny podieľali české firmy či aby sa Kyjev postupne integroval do EÚ a NATO. V Zborove na západe krajiny si symbolicky uctil pamiatku československých legionárov.

V komentári na webe eurointegration.com v pondelok napísal, že na Ukrajine nejde len o územia, ale o stret dvoch civilizácií - slobodného, demokratického Západu a imperiálneho režimu, ktorý chce ničiť a podmaňovať. Ukrajina dnes podľa šéfa českej diplomacie bráni samotnú podstatu Európy.

O ukončení konfliktu na Ukrajine budú v piatok na Aljaške rokovať americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin. Kyjev i Brusel sa však obávajú, že by sa obaja lídri mohli dohodnúť na trvalom odstúpení územia Ukrajiny.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
