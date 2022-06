PODVODNÍK S PRÍBEHOM: Muž vylákal od ľudí milióny, neskôr ich prehral

Praha 22. júna (TASR) - Česká polícia obvinila 45-ročného muža z toho, že počas siedmich rokov vylákal od šiestich poškodených viac ako 13 miliónov korún (približne 530.000 eur), ktoré potom prehral stávkovaním. Ľudia mu uverili, že peniaze potrebuje na vybavenia dedičstva vo Švajčiarsku. TASR informáciu prevzala zo servera Novinky.cz.



"Tvrdil im, že bol v detstve adoptovaný švajčiarskymi občanmi a má po nich zdediť nehnuteľnosť. Iným zase tvrdil, že má dediť po ujovi zo Švajčiarska. Sľuboval im, že keď za budovu bývalej školy v hodnote 70 miliónov korún (približne 2,8 milióna eur) utŕži peniaze, že im všetko vráti," popísala podvod policajná hovorkyňa Iva Kormošová.



Poškodení podvodníkovi podľa nej uverili do takej miery, že si sami požičali peniaze od svojich rodín či od bánk. Jeden z nich, ktorý mu požičal 9,3 milióna korún (približne 370.000 eur), to nakoniec oznámil polícii, ktorá vypátrala ďalších podvedených.



Policajná hovorkyňa ďalej uviedla, že niektorí poškodení založili účet na svoje meno a tam posielali mužovi peniaze. On si tieto účty sám obhospodaroval. "Peniaze mu nemohli prichádzať na vlastný účet, pretože je proti nemu vedených 34 exekúcií vo výške necelých troch miliónov korún," dodala Kormošová.



Muž podľa hovorkyne nikdy neplatil žiadne povinné platby štátnym inštitúciám či platby za telefón. Podvodník je aktuálne vo väzbe, hrozí mu trest odňatia slobody od päť do desať rokov.