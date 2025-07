Česká polícia navrhla obžalovať Okamuru aj jeho SPD

Praha 24. júla (TASR) - Česká polícia ukončila vyšetrovanie týkajúce sa prípadu kontroverzných predvolebných plagátov hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD). Štátnemu zastupiteľstvu navrhla, aby hnutie aj s jeho lídrom Tomiom Okamurom obžaloval, lebo sa dopustili podnecovania nenávisti. Vo štvrtok to uviedol server Seznam Zprávy, ktorému to potvrdil obvodný štátny zástupca pre Prahu 1 Jan Lelek, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Polícia ukončila vyšetrovanie a predložila štátnemu zástupcovi spis s návrhom na podanie obžaloby,“ potvrdil Lelek s tým, že k rozhodnutiu zatiaľ nedošlo.



Hnutie SPD vlani v lete v rámci predvolebnej kampane pred krajskými a senátnymi voľbami priviezlo na Václavské námestie v Prahe rozmerný bilbord, na ktorom bol muž tmavej pleti so zakrvavenou tvárou a nožom v ruke. Na plagáte bol slogan "Nedostatok v zdravotníctve nevyriešia chirurgovia z dovozu" a tiež "Stop migračnému paktu EÚ". Na inom plagáte boli rómske deti, ktoré fajčia cigarety, a pri nich nápis "Hovoria, nech chodíme do školy, ale naši to majú na háku".



Polícia začala šéfa SPD stíhať vo februári tohto roka po tom, ako mu Poslanecká snemovňa odobrala poslaneckú imunitu. Proti obvineniu sa bránil s tým, že plagát nemal s rasizmom nič spoločné. Stíhanie spája s vládnou koalíciou, ktorá sa podľa neho snaží kriminalizovať opozičné názory a docieliť, aby SPD nekandidovala v jesenných voľbách do Poslaneckej snemovne.



„Keď za pravdivý plagát hrozí obžaloba, nie je to demokracia, ale umlčovanie opozície. Namiesto diskusie – cenzúra. Toto sme tu už mali. Fialova vláda sa viac bojí upozornenia na problémy masovej migrácie než problémov samotných. Namiesto toho, aby chránila občanov, chráni vlastnú moc,“ reagoval vo štvrtok na sociálnej sieti X a dodal, že výroky z plagátov neodvolá.



Za podnecovanie k nenávisti hrozia tri roky za mrežami, hnutiu SPD hrozí peňažitý trest či v krajnom prípade aj zákaz činnosti. Seznam Zprávy upozornili, že nedávno vzniklo nové politické zoskupenie – Strana priaznivcov demokracie a Tomia Okamuru.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)