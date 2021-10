Polícia nedovolí navštevovať prezidenta Zemana bez súhlasu lekárov

Praha 15. októbra (TASR) – Česká polícia neumožní prístup k hospitalizovanému Milošovi Zemanovi nikomu, komu to vopred neodsúhlasí prezidentov ošetrujúci lekár. Českému Deníku N to potvrdila hovorkyňa tamojšieho policajného prezídia Kateřina Rendlová.



„Po dohode s Ústrednou vojenskou nemocnicou (ÚVN) polícia vyhovie tejto požiadavke a od tohto okamihu nebude umožnený priamy kontakt prezidenta republiky so žiadnou osobou, ktorá vopred nedostala súhlas ošetrujúceho lekára," povedala Rendlová.



Miloš Zeman od nedele leží v pražskej Ústrednej vojenskej nemocnici. Vo štvrtok za ním hradný kancelár Vratislav Mynář priviedol predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Radka Vondráčka bez vedomia ošetrujúceho lekára, uviedla ÚVN. Nikto zo zdravotníckeho personálu nebol počas stretnutia prítomný v miestnosti, napísal v piatok portál Novinky.cz. ÚVN sa následne dištancovala od Vondráčkových výrokov o zdravotnom stave hlavy štátu.



Česká polícia tiež v piatok oznámila, že preskúma, či niekto nesfalšoval podpis prezidenta pod dokumentom, ktorým sa na 8. novembra zvoláva ustanovujúca schôdza novozvolenej Poslaneckej snemovne. Listinu vo štvrtok prezentoval Vondráček a na Vrchné štátne zastupiteľstvo (prokuratúru) bolo následne doručené stredné oznámenie pre podozrenie zo sfalšovania verejnej listiny.



Český rozhlas si dal k téme zdravotného stavu prezidenta Zemana vypracovať prieskum vernej mienky. Z dát spoločnosti Median vyplýva, že až 87 percent opýtaných si myslí, že by Kancelária prezidenta republiky mala informovať o Zemanovom zdravotnom stave. Dve tretiny respondentov by zároveň privítali informácie o tom, či je prezident schopný vykonávať svoju funkciu.