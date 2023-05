Česká polícia obvinila muža za požiar v Českom Švajčiarsku

Praha 26. mája (TASR) - Česká polícia v piatok vzniesla obvinenie proti 36-ročnému mužovi, ktorý údajne založil vlaňajší rozsiahly požiar v v Národnom parku České Švajčiarsko. Tento najrozsiahlejší požiar v novodobých dejinách Česka horel 20 dní a zasiahol plochu viac ako 1000 hektárov. Na svojej webstránke to uviedla česká polícia, informuje TASR.



Kriminalistom sa podarilo prípad rozsiahleho požiaru objasniť v spolupráci so svojimi kolegami z mesta Rumburk. Muž, ktorý je zo založenia požiaru podozrivý, bol tiež vzatý do väzby. Obvinený je z trestného činu všeobecného ohrozenia a poškodzovania cudzieho majetku. V prípade usvedčenia mu hrozí trest odňatia slobody až na 15 rokov.



Podľa informácií CNN Prima NEWS sa spomínaný muž v lesoch Českého Švajčiarska pohyboval pomerne často. Na polícii sa na konci apríla údajne najskôr priznal k podpáleniu niekoľkých posedov v priebehu tohtoročných veľkonočných sviatkov a následne i k tomu, že práve on založil požiar v rokline Malinový důl pri Hřensku. Motív jeho konania ani spôsob, ako požiar založil, neboli známe. Práve Malinový důl ako ohnisko požiaru identifikovali vojenské satelity aj európske družice.



Polícia tiež uviedla, že muž okrem spomínaných posedov podpálil založil i niekoľko ďalších požiarov v okrese Děčín, v dôsledku ktorých vyhorela i rekreačná chata, rozhľadňa a dve kŕmidlá pre zvieratá.



Požiar v Národnom parku České Švajčiarsko vypukol 24. júla. Zasahovalo približne 6000 hasičov a 400 kusov techniky vrátane hasičských lietadiel a vrtuľníkov.