Česká polícia odhalila gang obchodníkov s drogami

Praha 13. decembra (TASR) - Českí kriminalisti odhalili v spolupráci s americkými a austrálskymi policajtmi organizovanú skupinu obchodníkov s kokaínom a heroínom. Pre stanicu Rádiožurnál Českého rozhlasu to vo štvrtok potvrdil šéf Národnej protidrogovej centrály Jakub Frydrych.



Kuriéri podľa polície prepravili stovky kilogramov drog, pričom pôsobili na štyroch kontinentoch. Polícia dosiaľ len v samotnej ČR obvinila v súvislosti s prípadom 58 ľudí, ktorým hrozí väzenie v trvaní desať až 18 rokov.



Skupinu riadili traja hlavní organizátori, ktorí si najímali kuriérov na území Českej republiky, pričom si najčastejšie vyberali ľudí s nižšími príjmami či dlhmi.



"Skupina prepravovala drogy nelegálne do Austrálie, kde je predajná cena týchto látok mnohonásobne vyššia, a prevoz zásielok tak generoval vysoký zisk," uviedla hovorkyňa protidrogovej centrály Barbora Kudláčková.



Celková hodnota prevážaných drog presiahla dve miliardy českých korún (78,4 milióna eur). Gang podľa polície pašoval drogy do Austrálie a na Nový Zéland.



V rámci medzinárodnej akcie nazvanej VOMBAT začali dosiaľ v Českej republike treste stíhať 58 ľudí. Na prípad dozerá Krajské štátne zastupiteľstvo v Českých Budějoviciach. Vyšetrovanie podľa Kudláčkovej ďalej pokračuje a policajti predpokladajú, že zadržia a obvinia ešte ďalšie osoby, a to najmä spomedzi organizátorov, či prípadne rozšíria trestné stíhanie už obvinených osôb.