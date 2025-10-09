< sekcia Zahraničie
Polícia ČR odložila prípad poslankyne ANO Balaštíkovej, je premlčaný
Poslankyňa sa na nahrávkach pýta istého muža, kedy dohodne, aby psa zastrelili, a koľko to stojí.
Autor TASR
Praha 9. október (TASR) - Česká polícia odložila prípad týkajúci sa končiacej poslankyne hnutia ANO Margity Balaštíkovej, ktorá si údajne v roku 2023 objednala zabitie psa priateľky svojho exmanžela. Uviedol to policajný hovorca Radomír Šiška. Na posun v prípade upozornila Česká televízia, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
To, že sa Balaštíková snažila objednať zabitie psa, zistil server Seznam Zprávy v polovici augusta. Vyplýva to podľa neho z nahrávok, ktoré tajne urobil jej bývalý muž v ich dome, lebo chcel mať dôkazy o vzájomných konfliktoch, ktoré by mohol predložiť aj polícii.
Poslankyňa sa na nahrávkach pýta istého muža, kedy dohodne, aby psa zastrelili, a koľko to stojí. Z ďalších nahrávok tiež vyplýva, že chcela prostredníctvom úradov poškodiť exmanželovu firmu.
Balaštíková, ktorá bola tieňovou ministerkou poľnohospodárstva hnutia ANO, označila nahrávku za podvrh a článok za napísaný na objednávku. Nakoniec však v reakcii na kauzu pozastavila svoje členstvo v hnutí ANO a bola tiež vyškrtnutá z kandidátky v Zlínskom kraji, kde mala kandidovať z druhého miesta.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
To, že sa Balaštíková snažila objednať zabitie psa, zistil server Seznam Zprávy v polovici augusta. Vyplýva to podľa neho z nahrávok, ktoré tajne urobil jej bývalý muž v ich dome, lebo chcel mať dôkazy o vzájomných konfliktoch, ktoré by mohol predložiť aj polícii.
Poslankyňa sa na nahrávkach pýta istého muža, kedy dohodne, aby psa zastrelili, a koľko to stojí. Z ďalších nahrávok tiež vyplýva, že chcela prostredníctvom úradov poškodiť exmanželovu firmu.
Balaštíková, ktorá bola tieňovou ministerkou poľnohospodárstva hnutia ANO, označila nahrávku za podvrh a článok za napísaný na objednávku. Nakoniec však v reakcii na kauzu pozastavila svoje členstvo v hnutí ANO a bola tiež vyškrtnutá z kandidátky v Zlínskom kraji, kde mala kandidovať z druhého miesta.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)