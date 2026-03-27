VÝBUCHY V PRAHE: Na Ruský dom dopadli zápalné fľaše
Riaditeľ Ruského domu Igor Girenko povedal, že fliaš bolo šesť, pričom tri z nich vybuchli.
Praha 27. marca (TASR) - Česká polícia pátra po neznámom páchateľovi, ktorý vo štvrtok v noci hodil niekoľko zápalných fliaš na budovu Ruského strediska vedy a kultúry v Prahe. Riaditeľ Ruského domu Igor Girenko agentúre TASS povedal, že fliaš bolo šesť, pričom tri z nich vybuchli. České ministerstvo zahraničných vecí útok odsúdilo, informuje spravodajkyňa TASR.
„Od včerajšieho večera sa zaoberáme útokom, pri ktorom niekto hodil niekoľko zápalných fliaš na Ruský dom v ulici Na Zátorce, Praha 6. Po páchateľovi, ktorý je podozrivý z trestného činu poškodenia cudzej veci, pátrame,“ napísala v piatok ráno česká polícia na sociálnej sieti X.
Riaditeľ strediska spresnil, že útočník či útočníci hádzali fľaše na okná, za ktorými sa nachádza knižnica. Podľa jeho slov nevybuchli práve tie, ktoré sa mu podarilo hodiť dovnútra. „Je ťažké si predstaviť, aké by to malo následky, ak by plán týchto páchateľov vyšiel,“ dodal Girenko. Z fotografií je vidieť, že je obhorená časť fasády prednej časti budovy.
Girenko si zároveň myslí, že načasovanie nebolo náhodné. Podotkol, že práve na piatok bolo naplánované záverečné podujatie Dní ruskej kultúry. Na kultúru by podľa jeho slov útočili len „neľudia“.
Český rezort diplomacie uviedol, že principiálne odsudzuje násilné útoky na akékoľvek objekty a týka sa to aj incidentu pri Ruskom dome.
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová označila útok na Ruský dom v Prahe za „barbarský čin“.
Ruský dom v Prahe prevádzkuje ruská Federálna agentúra pre Spoločenstvo nezávislých štátov, krajanov žijúcich v zahraničí a medzinárodnú humanitárnu spoluprácu (Rossotrudničestvo), ktorá je od roku 2022 na sankčnom zozname EÚ. Je považovaná za nástroj šírenia ruskej štátnej propagandy.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Od včerejšího večera se zabýváme útokem, při kterém někdo hodil několik zápalných lahví na Ruský dům v ulici Na Zátorce, Praha 6. Po pachateli, který je podezřelý z trestného činu poškození cizí věci, pátráme. pic.twitter.com/z7amEKiDBw— Policie ČR (@PolicieCZ) March 27, 2026
