Česká polícia preveruje vojnové zločiny, zbiera svedectvá od utečencov

Na archívnej snímke riaditeľka školy Iryna Homenková sa prechádza po chodbe školy poškodenej leteckým útokom ruských síl počas ruskej invázie na Ukrajinu v Černihive. Foto: TASR/AP

Praha 19. apríla (TASR) - Vrchné štátne zastupiteľstvo v Prahe potvrdilo v utorok skoršiu informáciu portálu Novinky.cz., že polícia sa zaoberá vojnovými zločinmi na Ukrajine. Zhromažďuje svedectvá ľudí, ktorí pred vojnou ušli do Českej republiky. Uviedla to vrchná štátna zástupkyňa (prokurátorka) Lenka Bradáčová.Oznámila, že štátne zastupiteľstvo (prokuratúra) dozoruje vyšetrovanie podozrení zo zločinu použitia zakázaného bojového prostriedku a nedovoleného vedenia boja.vysvetlila Bradáčová.Policajti podľa nej preverujú znaky vojnových zločinov, ktoré vymedzuje aj medzinárodné právo o prostriedkoch a spôsoboch vedenia vojny. Tie majú byť v rozpore aj s Haagskymi a Ženevskými dohovormi.Bradáčová odkázala na zásadu univerzality – vyplýva z nej, že podľa zákona Českej republiky sa posudzuje trestnosť niektorých zločinov aj vtedy, keď ich spácha v cudzine cudzí štátny príslušník alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorá nemá na území Česka povolený trvalý pobyt.Vrchné štátne zastupiteľstvo koná v súčinnosti s Agentúrou Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust), ktorá koordinuje odovzdávanie informácií o trestných stíhaniach v jednotlivých krajinách (Litve, Estónsku, Poľsku, na Slovensku a v Nemecku), informovala ešte Bradáčová.Novinky.cz vo štvrtok 14. apríla písali, že Národná centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) preveruje vojnové zločiny v súvislosti s ruskou agresiou na Ukrajine. Portálu to vtedy potvrdil hovorca útvaru Jaroslav Ibehej.