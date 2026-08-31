< sekcia Zahraničie
ČR: Polícia rieši prípad rodičky popálenej pri cisárskom reze
Prípad sa podľa českých médií stal minulý týždeň v utorok, čo potvrdila aj hovorkyňa nemocnice Eva Stolejda Libigerová.
Autor TASR
Praha 31. augusta (TASR) - Česká polícia sa zaoberá prípadom ženy, ktorá bola v pražskej Fakultnej nemocnici (FN) Bulovka popálená počas cisárskeho rezu, a to na 15 percentách tela. Aj keď rodička trestné oznámenie zatiaľ nepodala, polícia sa o prípad začala zaujímať po jeho medializácii. V pondelok to uviedol server iDNES.cz, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Od dnešného dňa (31. augusta) sa udalosťou zaoberajú kriminalisti, ktorí budú zisťovať všetky informácie, na základe ktorých rozhodnú, či ide o podozrenie z protiprávneho konania alebo nie,“ uviedol hovorca pražskej polície Jan Daněk.
Prípad sa podľa českých médií stal minulý týždeň v utorok, čo potvrdila aj hovorkyňa nemocnice Eva Stolejda Libigerová. Pacientka podstupovala akútny cisársky rez a keď v jeho závere chceli lekári zastaviť krvácanie, z chirurgického prístroja vzplanul oheň. Pacientka bola potretá dezinfekciou a oheň jej tak podľa médií spôsobil popáleniny druhého až tretieho stupňa v oblasti vnútorných stehien, dolnej časti brucha, na bokoch a genitáliách.
Stolejda Libigerová uviedla, že nemocnica všetky okolnosti udalosti prešetruje. „Presná príčina vzniku nežiaducej udalosti zatiaľ nebola potvrdená. Na základe záverov vyšetrovania nemocnica prijme adekvátne opatrenia,“ dodala.
Na rovnakej gynekologicko-pôrodníckej klinike FN Bulovka došlo pred dvomi rokmi k závažnému pochybeniu, pri ktorom personál zamenil dve tehotné pacientky. Jedna z nich prišla na kyretáž, druhá na bežnú kontrolu. Kyretáž však omylom podstúpila druhá žena, ktorá v dôsledku zákroku prišla o dieťa. Polícia prípad vyšetrovala pre možné ublíženie na zdraví z nedbanlivosti, napokon ale nikoho neobvinila. Nemocnica sa s poškodenou pacientkou dohodla na odškodnení.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Od dnešného dňa (31. augusta) sa udalosťou zaoberajú kriminalisti, ktorí budú zisťovať všetky informácie, na základe ktorých rozhodnú, či ide o podozrenie z protiprávneho konania alebo nie,“ uviedol hovorca pražskej polície Jan Daněk.
Prípad sa podľa českých médií stal minulý týždeň v utorok, čo potvrdila aj hovorkyňa nemocnice Eva Stolejda Libigerová. Pacientka podstupovala akútny cisársky rez a keď v jeho závere chceli lekári zastaviť krvácanie, z chirurgického prístroja vzplanul oheň. Pacientka bola potretá dezinfekciou a oheň jej tak podľa médií spôsobil popáleniny druhého až tretieho stupňa v oblasti vnútorných stehien, dolnej časti brucha, na bokoch a genitáliách.
Stolejda Libigerová uviedla, že nemocnica všetky okolnosti udalosti prešetruje. „Presná príčina vzniku nežiaducej udalosti zatiaľ nebola potvrdená. Na základe záverov vyšetrovania nemocnica prijme adekvátne opatrenia,“ dodala.
Na rovnakej gynekologicko-pôrodníckej klinike FN Bulovka došlo pred dvomi rokmi k závažnému pochybeniu, pri ktorom personál zamenil dve tehotné pacientky. Jedna z nich prišla na kyretáž, druhá na bežnú kontrolu. Kyretáž však omylom podstúpila druhá žena, ktorá v dôsledku zákroku prišla o dieťa. Polícia prípad vyšetrovala pre možné ublíženie na zdraví z nedbanlivosti, napokon ale nikoho neobvinila. Nemocnica sa s poškodenou pacientkou dohodla na odškodnení.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)