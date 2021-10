Polícia preveruje dianie v súvislosti so Zemanovou hospitalizáciou

Praha 27. októbra (TASR) – Polícia na základe trestných oznámení začala preverovať dianie okolo českého prezidenta Miloša Zemana v súvislosti s jeho hospitalizáciou. Vo vyhlásení to v stredu podľa spravodajský portál ČT24 uviedol hovorca Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe Aleš Cimbala.



Ako uvádza spravodajský portál iDNES.cz, podľa serverov Aktuálně.cz a Respekt.cz policajti z Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) prešetrujú prezidentových spolupracovníkov v dvoch samostatných kauzách – či na zámku v Lánoch nespáchali trestný čin neposkytnutia pomoci, ako aj z možného falšovania a privlastnenia právomoci úradnej osoby. V oboch prípadoch hrozia prípadným páchateľom dva roky väzenia.



Trestné oznámenia niektorí ľudia v uplynulých týždňoch zverejnili na sociálnych sieťach. Bol medzi nimi aj pražský mestský poslanec Petr Kutílek či lekár Martin Ján Stránský.



Štátne zastupiteľstvo podľa Cimbalu všetky už doručené podania spracovalo a po prvotnom posúdení ich obsahu ich postúpilo polícii. Policajný orgán v nadväznosti na túto skutočnosť začal v predmetnej veci trestné konanie, respektíve spísal záznam o začatí úkonov trestného konania.



„Teraz prebieha prvotná fáza prípravného konania označená ako preverovanie. Zmyslom preverovania je objasnenie a preverenie skutočností, ktoré môžu nasvedčovať tomu, že mohol byť spáchaný trestný čin," uviedol Cimbala.



Trestnými oznámeniami sa vzhľadom na miestnu príslušnosť zaoberá Obvodné štátne zastupiteľstvo pre Prahu 6. Koľko presne ich je, Cimbala neuviedol, napísal iba, že ich počet nemusí byť konečný.



Poslanec Kutílek napríklad tvrdí, že vedúci prezidentskej kancelárie Vratislav Mynář, Zemanov poradca Martin Nejedlý, prezidentov hovorca Jiří Ovčáček a prípadne i ďalšie osoby v okolí hlavy štátu si mohli privlastniť či zneužiť jej právomoci, falšovať verejné listiny, prípadne sa dopustiť sabotáže. Kutílek upozorňuje na to, že prezident v posledných dňoch menoval predsedu brnianskeho krajského súdu či zvolal ustanovujúcu schôdzu dolnej komory parlamentu. Listinu o zvolaní snemovne po stretnutí s prezidentom v Ústrednej vojenskej nemocnici ukázal novinárom predseda Poslaneckej snemovne Radek Vondráček. „Existuje podozrenie ohľadom pravosti podpisu prezidenta republiky na týchto dokumentoch," uviedol Kutílek.



Lekár Martin Ján Stránský je presvedčený, že ľudia v okolí prezidenta sa mohli dopustiť ublíženia na zdraví z nedbanlivosti a pre neposkytnutie pomoci. Bezvládny stav prezidenta pri jeho príchode do nemocnice pred vyše dvoma týždňami podľa neho mohla spôsobiť buď iba absolútna neprofesionalita a nedbanlivosť personálu sanitky, alebo ide o bežnú kondíciu hlavy štátu.