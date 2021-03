Česká polícia zadržala na protestoch 17 odporcov pandemických opatrení

Praha 7. marca (TASR) - Polícia v hlavnom meste ČR Praha zadržala počas nedeľňajších demonštrácií proti koronavirusovým obmedzeniam 17 osôb vrátane poslanca s spoluorganizátora protestného zhromaždenia Lubomíra Volného. Informoval o tom spravodajský portál ČT24.



Volného zadržali policajti na Václavskom námestí po tom, čo si opakovane odmietal nasadiť rúško. Informáciu o jeho zadržaní pre CNN Prima News potvrdil český minister vnútra Jan Hamáček. Volný na Facebooku neskôr napísal, že je v poriadku a je na slobode.



Odporcovia protipandemických opatrení sa zhromaždili v nedeľu popoludní na Václavskom i na Staromestskom námestí a neskôr sa vydali na Petřín. Následne opäť zamierili na Staromestské námestie, kde ich polícia vyzvala, aby sa rozišli. Po tom, čo chcelo niekoľko demonštrantov preniknúť na Václavské námestie, cestu im zatarasili ťažkoodenci. Tí ich postupne po preukázaní totožnosti prepúšťali.



Protest na Václavskom námestí organizovala iniciatíva My spoločne a trval len 12 minút. Polícia pustila za zátarasy len povolený počet účastníkov, a teda 100 ľudí. Po tom, čo medzi demonštrantov vstúpili ťažkoodenci, demonštráciu rozpustil poslanec Volný.



Na Staromestskom námestí, kde protest zvolala iniciatíva Chcípl PES, došlo i k potýčkam medzi políciou a demonštrantmi. Zhromaždenie niekoľkých stoviek ľudí krátko po začiatku rozpustil pražský magistrát, pretože prekročilo povolený počet účastníkov.



Polícia zastavila a nepustila do Prahy niekoľko autobusov z iných okresov, ktoré viezli ľudí, čo sa chceli pridať k demonštrantom. V celej Českej republike je totiž od tohtotýždňovej pondelkovej polnoci v dôsledku koronavírusovej epidémie obmedzený pohyb. Platí zákaz ciest ľudí medzi okresmi, s výnimkou dopravy do zamestnania, k lekárovi alebo na úrad.