Českí politici si uctili Deň boja za slobodu a demokraciu

Praha 17. novembra (TASR) - Česko v utorok oslavuje Deň boja za slobodu a demokraciu. Dátum pripomína odpor proti nacistickej okupácii v roku 1939 i nepokoje z roku 1989, ktoré viedli k pádu komunistického režimu v bývalom Československu.



Na pražskej Národnej triede ľudia od rána nosia sviečky a kvetiny k pamätnému miestu, kde sa odohral brutálny zásah Verejnej bezpečnosti proti pokojne demonštrujúcim študentom.



Veniec prišiel položiť aj český premiér Andrej Babiš a ďalší členovia vlády a parlamentu. Babiš prišiel s ministerkou financií Alenou Schillerovou, zatiaľ čo predseda ČSSD a minister vnútra Jan Hamáček zavítal na Národnú triedu so šéfkou rezortu práce a sociálnych vecí Janou Maláčovou, informoval internetový spravodajský portál Novinky.cz.



Ich príchod sa stretol s nespokojnými reakciami niekoľkých prihliadajúcich. Zaznieval piskot i heslá ako "Bežte domov, kolaboranti" či "Hanba vám". Ľudia im vyčítali, že držia Babiša a komunistov pri moci.



Šéf Pirátov Ivan Bartoš si myslí, že je treba dokončiť transformáciu spoločnosti, ktorá sa začala pred 31 rokmi, smerom k demokraciám západného typu. Vyhlásil, že Česko by nemalo dopadnúť tak ako Poľsko alebo Maďarsko, ktoré podľa neho majú problémy s demokraciou.



Senátor Jiří Drahoš pripomenul, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou. Uviedol, že nerozumie sentimentu niektorých starších ľudí, ktorým sa cnie po sociálnych istotách a po tom, že sa štát o všetko postaral.



"Som veľmi rád, že žijem v dnešnej dobe, hoci je komplikovaná," povedal Drahoš, poukazujúc na koronavírusovú pandémiu, ktorá zasiahla väčšinu sveta.



Na Národnú triedu si prišiel Deň boja za slobodu a demokraciu uctiť aj bývalý prezident Václav Klaus, predseda Snemovne Radek Vondráček, minister zahraničných vecí Tomáš Petříček či americký veľvyslanec v ČR Stephen King.



Pri Hlávkovom študentskom domove si udalosti zo 17. novembra 1939 i 1989 pripomenuli rektor Karlovej univerzity Tomáš Zima či podpredseda Snemovne a šéf SPD Tomio Okamura.



Netradičnú podobu bude mať avizovaná demonštrácia na obranu nezávislosti Českej televízie a verejnoprávnych médií, za ktorou stoja iniciatívy Vraťte nám stát a Svobodu médiím. Protestujúci by mali byť z dôvodu hygienických obmedzení v autách.



Tradičné podujatie s názvom Koncert proti totalite sa v tomto roku uskutoční iba online. Koncert organizuje Akadémia múzických umení, Akadémia výtvarných umení a Knižnica Václava Havla.



Po zotmení sa desiatky budov v Prahe a iných mestách rozsvietia farbami českej trikolóry.