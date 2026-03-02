< sekcia Zahraničie
ČR posilní ochranu židovských objektov či niektorých ambasád
Ľudia budú v uliciach častejšie vídať policajtov s balistickou ochranou a dlhými zbraňami.
Autor TASR
Praha 2. marca (TASR) - Česko v reakcii na situáciu na Blízkom východe preventívne posilní ochranu židovských objektov, sídla Rádia Slobodná Európa/Rádia Sloboda (RFE/RL) či niektorých ambasád. Podľa českého ministra vnútra Lubomíra Metnara bude možné v uliciach vidieť viac policajtov s dlhými zbraňami. Povedal to v pondelok na tlačovej konferencii po rokovaní vlády, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Z preventívnych dôvodov sme pristúpili k zvýšeniu monitoringu u vytypovaných objektov. Sú to objekty vytypované s židovskou obcou, objekt RFE/RL, veľvyslanectvá a rezidencie Spojených štátov, Izraela a Palestíny. Do tohto zvýšeného monitoringu sú zapojené všetky krajské policajné riaditeľská a tiež cudzinecká polícia,“ povedal Metnar.
Upozornil, že ľudia budú v uliciach častejšie vídať policajtov s balistickou ochranou a dlhými zbraňami. Podotkol však, že situácia v Česku je stabilná a ministerstvo nemá žiadne informácie o tom, že by ČR mohla byť ohrozená. Všetky informácie však rezort priebežne vyhodnocuje. „Keďže nemáme zistené žiadne riziká, nepristúpili sme k zvýšeniu stupňa ohrozenia terorizmom, stále zostávame v stupni B,“ dodal Metnar.
Tento systém, ktorý vlani revidovala bývalá vláda, má štyri stupne (A-D), pričom stupeň B predstavuje úroveň mierneho rizika. Ide o stav, keď nie je známa konkrétna hrozba teroristických aktivít na území ČR, no došlo k výraznému zhoršeniu medzinárodnej situácie, ktorá by mohla bezpečnostnú situáciu v Česku ovplyvniť. Je pri ňom potrebné dbať na zvýšenú ostražitosť.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
