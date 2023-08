ČR poskytne Slovinsku mostové súpravy, nahradia zaplavené mosty

Praha 8. augusta (TASR) - Česko pošle záplavami zasiahnutému Slovinsku tri ťažké mostové súpravy, ktoré fungujú ako dlhodobá náhrada za strhnuté alebo poškodené mosty. Hasičský záchranný zbor (HZS) ČR ponúkol aj dva vrtuľníky Black Hawk, tie však Slovinsko zatiaľ nevyužije. V utorok to uviedla hovorkyňa hasičov Martina Götzová, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Po tom, ako záplavy zasiahli tretinu slovinských obcí, sa krajina obrátila na EÚ s rôznymi požiadavkami o pomoc. Jednou z nich bol aj dopyt po mostoch, ktoré by mohli nahradiť konštrukcie strhnuté veľkou vodou. Na túto požiadavku zareagovala ČR a zo Správy štátnych hmotných rezerv uvoľnila tri ťažké mostové konštrukcie dlhé 36 metrov. Vzhľadom na ich rozmery ich českí hasiči na miesto prepravia počas dvoch ciest.



HZS ČR zároveň ponúkol aj dva vrtuľníky Black Hawk, ktoré si ČR prenajíma na letné mesiace na hasenie lesných požiarov. Keďže sú financované z programu rescEU, Európska komisia môže požiadať o ich nasadenie inde v Európe v prípade rôznych mimoriadnych udalostí. V Slovinsku by ich mohli využiť na evakuáciu i prepravu humanitárnej pomoci a materiálu do zasiahnutých oblastí. Túto možnosť však podľa českých hasičov zatiaľ nevyužijú.



V posledných dňoch postihli Slovinsko prudké lejaky a rozsiahle záplavy. Voda zatopila budovy, ničila cesty a mosty. V dôsledku prívalových dažďov sa pri obci Dolnja Bistrica ležiacej na východe Slovinska pretrhla hrádza na rieke Mur. Podľa slovinského premiéra Roberta Goloba čelí krajina najhoršej prírodnej katastrofe vo svojich dejinách. Povodňami boli zasiahnuté dve tretiny územia.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)