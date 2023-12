Černochová:ČR dodala Kyjevu vojenskú pomoc za milióny eur, ďalšiu nemá

Praha 12. decembra (TASR) - Od začiatku vojny na Ukrajine vlani vo februári dodalo Česko Kyjevu vojenské vybavenie v hodnote 6,2 miliardy korún (viac než 250 miliónov eur). Hodnota vydaných licencií na komerčné dodávky vojenského materiálu dosiahla zhruba 117 miliárd korún (takmer 4,8 miliardy eur). V utorok to uviedla česká ministerka obrany Jana Černochová, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Česko dodalo ukrajinskej armáde napríklad bojové vrtuľníky, tanky, bojové vozidlá pechoty, samohybné húfnice či raketomety vrátane munície. Ďalší vojenský materiál však Kyjevu posielať nebude. "Pomoc Ukrajine bude v nejakej miere pokračovať, hoci to nebude formou vojenského materiálu, lebo vojenský materiál vhodný na poslanie Ukrajine už nemáme," povedala česká ministerka.



Pokračovať bude napríklad pomoc v podobe výcviku ukrajinských vojakov alebo v rámci koalícií vytvorených s inými štátmi, napríklad takzvanej odmínovacej koalícii, v ktorej je aj Slovensko. Rovnako bude pokračovať humanitárna pomoc. "Budeme robiť to, čo robíme, ale bez posielania vojenskej pomoci. Už máme len zvyšok, ktorý tam chceme poslať, a nič ďalšie nemáme možnosť posielať," priblížila.



Ministerka však zdôraznila, že pomocou sú aj vydané licencie na komerčné dodávky vojenského materiálu, ktoré rezort obrany koordinuje. Z projektov v hodnote 117 miliárd korún sa podľa jej slov už realizovala necelá polovica za viac ako 51 miliárd.



Na bilančnej tlačovej konferencii, na ktorej česká ministerka hodnotila dva roky svojho pôsobenia na čele rezortu, vyzdvihla napríklad zákonné ukotvenie dvoch percent HDP na obranu či niektoré dôležité projekty. Za historicky najvýznamnejšie označila nákup stíhačiek 5. generácie F-35 a začiatok budovania ťažkej mechanizovanej brigády v podobe nákupu 246 bojových vozidiel pechoty CV90. Pripomenula aj uzavretie dohody so Spojenými štátmi v oblasti obrany (DCA) či snahu o intenzívnejší nábor ľudí do ozbrojených zložiek.



Černochová sa chce v budúcnosti okrem iného zamerať aj na to, aby rezort obrany viac verejnosti vysvetľoval dôležitosť armády, jej plány či dôvody, prečo nakupuje novú techniku. "Nechceme nikoho strašiť, ale nebudeme ľuďom klamať a hovoriť, že všetko je zaliate slnkom a že sa v našom regióne nič nedeje. Deje sa toho veľa a my na to musíme byť pripravení," dodala ministerka.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)