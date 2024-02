V ČR posunuli návrh o manželstve i pre homosexuálne páry do 3. čítania

Praha 7. februára (TASR) - Českí poslanci posunuli návrh novely zákona o manželstve aj pre homosexuálne páry do tretieho čítania. K navrhovanej zmene legislatívy predložili niekoľko pozmeňovacích návrhov. Všetky obsahujú zmenu názvu na "partnerstvo", líšia sa len v rozsahu práv týkajúcich sa detí, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Predkladatelia návrhu sú v názve ochotní ustúpiť, preto sami predložili jeden z pozmeňovacích návrhov, ktorý mení len názov zväzku. Niektorým poslancom ale prekáža možnosť adopcie detí a ďalšej skupine aj možnosť osvojenia, čo odzrkadlili vo svojich pozmeňovacích návrhoch. Úplné zamietnutie predlohy nikto nepresadzuje.



"Páry rovnakého pohlavia v ČR musia mať rovnaké práva. Každý má rovnaké právo na šťastie, na rodinný život, a to sa, samozrejme, týka aj detí, vzťahu k deťom, právneho ukotvenia... A ak sa to teraz nebude nazývať manželstvo, tak raz určite áno," povedal minister vnútra a predseda hnutia STAN Vít Rakušan.



Podľa Pirátov táto otázka nie je o politike ani o ideológii či náboženstve, ale o dôstojnosti. "Ide o to, aby sme nemali dve rôzne kategórie ľudí. Ide o rovnosť, ľudské práva a životy," vyhlásila pirátska poslankyňa a podpredsedníčka snemovne Olga Richterová.



Podľa pôvodného návrhu novely občianskeho zákonníka by mali homosexuálne páry rovnaké práva, aké majú teraz v manželstve muž a žena vrátane možnosti adopcie detí. Proti tomu je celý klub opozičného hnutia SPD, časť hnutia ANO, ale aj niektorí konzervatívni poslanci z koaličnej ODS či KDU-ČSL. Koalícia je teda v tejto otázke rozdelená.



Podľa poslanca Jiřího Kobzu z SPD je zväzok muža a ženy tisícmi rokmi overený princíp spoločnosti a akékoľvek "sociálnoinžinierske" pokusy do neho zasahovať skončia zle.



Inštitút registrovaných partnerstiev, ktorý v ČR existuje od roku 2006, by v prípade nadobudnutia účinnosti novely prakticky zanikol.



Poslancov tiež čaká druhé čítanie návrhu konzervatívnej skupiny zákonodarcov, ktorá chce manželstvo ústavne zakotviť ako zväzok muža a ženy. Vlani ho poslanci v prvom čítaní podporili v rovnaký deň ako takzvané manželstvo pre všetkých.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)