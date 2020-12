Česko schválilo dobrovoľné očkovanie proti COVID-19 hradené poistencom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Praha 4. decembra (TASR) - V Českej republike bude zrejeme očkovanie proti ochoreniu COVID-19, ktoré spôsobuje nový druh koronavírusu, dobrovoľné a hradené zo zdravotného poistenia. V piatok to v skrátenom konaní schválila Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR. Legislatívu ešte musí odobriť Senát, informoval spravodajský server Novinky.cz." uviedol na rokovaní Snemovne minister zdravotníctva Jan Blatný. Súčasťou návrhu zákona je aj odškodnenie pre ľudí, ktorým očkovanie spôsobí ujmu.Poslanci však zamietli dva pozmeňovacie návrhy poslankyne Karly Maříkovej a poslanca Lubomíra Volného, ktoré chceli dobrovoľnosť očkovania vyslovene legislatívne zakotviť a tiež zabrániť, aby mali zaočkovaní a neočkovaní občania odlišné práva a povinnosti.Predložením takýchto návrhov reagovali na slová Blatného. Ten totiž avizoval, že občania, ktorí podstúpia očkovanie budú "", pričom však vysvetlil, že za "" považuje samotné očkovanie. "" reagoval Blatný na spomínané návrhy, ktoré Snemovňa po diskusii zamietla.Podľa pravidiel Európskej komisie (EK) najprv ČR kúpi vakcíny od Európskej únie a následne ich uhradí zdravotná poisťovňa. ČR doposiaľ podpísala zmluvy o nákupe vakcín v hodnote 1,7 miliardy českých korún (64,1 milióna eur), uviedol Blatný. Minister pritom predpokladá, že náklady budú rásť v závislosti od ďalších objednávok. Drvivá väčšina vakcín však podľa jeho slov bude využitá pre osoby poistené v českom systéme zdravotného poistenia.Česko v súčasnosti eviduje 60.720 aktívnych prípadov nákazy vírusom SARS-CoV-2. Celkovo sa v ČR od začiatku pandémie nakazilo 537.663 ľudí. Doteraz sa z ochorenia vyliečilo 468.302 osôb. Do štvrtka 18.03 h bolo v nemocniciach hospitalizovaných 4544 pacientov.Česko od štvrtka v rámci svojho Protiepidemického systému (PES) prešlo zo štvrtého (červeného) na tretí (oranžový) z celkovo piatich stupňov. S obmedzeniami počtu zákazníkov a návštevníkov sa tak mohli otvoriť obchody, služby i reštaurácie, no tiež múzeá či pamiatky.