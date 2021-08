Českí poslanci schválili koniec dojčenských ústavov

Na archívnej snímke český parlament. Foto: TASR/AP

Praha 6. augusta (TASR) - Poslanci českého parlamentu na svojej piatkovej mimoriadnej schôdzi schválili v treťom čítaní novelu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí. Súčasťou podporenej novely je aj to, že do konca roka 2024 sa skončí prevádzka dojčenských ústavov a zvýšia sa odmeny pre pestúnov. Návrh teraz zamieri do Senátu, informoval server Novinky.cz.Česko je jednou z posledných krajín v Európskej únii, kde sa doteraz umiestňujú deti do troch rokov do dojčenských ústavov. Počty detí umiestňovaných do dojčenských ústavov v posledných rokoch klesajú. Na začiatku roka v nich bolo približne 230 detí. Súčasné dojčenské ústavy sa počas nasledujúceho dva a pol roka budú môcť pretransformovať na ústavy, ktoré sa budú starať o deti s ťažkým zdravotným postihnutím." radovala sa z výsledku hlasovania podpredsedníčka Českej pirátskej strany Olga Richterová.Proti sa stavali hlavne komunistickí poslanci. Tí napríklad poukazovali na nedostatok kvalitných pestúnov v Českej republike, ktorí by zvládli nahradiť dojčenské ústavy. Poslankyňa KSČM Hana Aulická Jírovcová plán na zrušenie ústavu označila za predvolebný populizmus.V následnom hlasovaní sa pre zrušenie ústavov vyslovilo 99 zo 113 prítomných poslancov. Za boli poslanci takmer všetkých klubov, komunisti sa zdržali.Súčasťou schválenej vládnej novely bolo aj zvýšenie odmien pre pestúnov. Ak zmeny schváli Senát a prezident Miloš Zeman, bude rast odmien naviazaný na minimálnu mzdu, bude sa automaticky valorizovať. Úlohu bude hrať aj počet a zdravotný stav detí, o ktoré sa postarajú.Ak sa o dieťa starajú jeho príbuzní, namiesto pestúnskej odmeny budú podľa schválenej novely dostávať novú nezdanenú dávku nazvanú príspevok pri pestúnskej starostlivosti. Dávka by sa odvíjala od životného minima jednotlivca a jej výška by závisela aj od toho, či má príbuzný k dieťaťu vyživovaciu povinnosť alebo či je dieťa telesne postihnuté.Cez zákonodarcov neprešiel návrh poslankyne za ANO Karly Šlechtovej, ktorá navrhovala, aby mohlo byť dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti nezosobášeným ľuďom.