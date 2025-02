Českí poslanci vydali polícii šéfa SPD Tomia Okamuru

Praha 12. februára (TASR) - Poslanecká snemovňa českého parlamentu vydala opozičného poslanca a predsedu hnutia SPD Tomia Okamuru na trestné stíhanie. Požiadala ju o to polícia, ktorá ho podozrieva z podnecovania k nenávisti počas vlaňajšej predvolebnej kampane. Za jeho vydanie v stredu hlasovalo 81 poslancov, 62 bolo proti, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Poslanci opozičného hnutia na rokovanie priniesli transparent s nápisom "Neodvolám". Odkazuje na Okamurove slová o tom, že ani keď bude trestne stíhaný, neodvolá to, čo bolo obsahom kontroverzného plagátu, za ktorý ho polícia podozrieva z podnecovania k nenávisti.



Okamura v pléne vyhlásil, že sloboda slova je v západnom svete ohrozená. "Vedieme fakticky debatu o slobode slova, nie o mne, ale o tom, čo sa môže hovoriť a ukazovať a na čo a ako sa môže upozorňovať," povedal poslanec.



Predseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala v prejave hovoril o cenzúre a po hlasovaní sa ešte prihlásil o slovo a zdôraznil, že tento krok je koncom demokracie. "Začína nám nová doba politickej kriminalizácie a vy stojíte pri jej zrode. Je to zle, je to koniec demokracie," povedal Fiala.



Členom snemovne je aj brat Tomia Okamuru Hayato, ktorý je však na opačnej strane politického spektra. Krátko pred hlasovaním vystúpil a vysvetlil, že hoci je demokrat a hlboko nesúhlasí so spôsobom politiky SPD, ktorá umelo priživuje v ľuďoch strach a potom ho využíva pred voľbami, na hlasovaní sa nezúčastní. "Je to môj o šesť rokov mladší brat a pamätám si, ako sa narodil... snáď pochopíte, že sa vzdialim zo sály a nebudem hlasovať," vysvetlil.



Hnutie SPD vlani v lete v rámci predvolebnej kampane priviezlo na Václavské námestie rozmerný bilbord, na ktorom bol muž tmavej pleti so zakrvavenou tvárou a v ruke držal nôž. Na plagáte bol slogan 'Nedostatok v zdravotníctve nevyriešia chirurgovia z dovozu' a tiež 'Stop migračnému paktu EÚ'. Trestné oznámenie v reakcii na to podali námestník pražského primátora pre kultúru Jiří Pospíšil a tiež nezisková organizácia Romea.



Podľa šéfa SPD je celá kauza súčasťou politického boja pred voľbami do Poslaneckej snemovne. Plagát podľa neho nemá s rasizmom vôbec nič spoločné, je len alegóriou na súčasnú situáciu a tiež reakciou na prijatie migračného paktu EÚ.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)