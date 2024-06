Česká snemovňa v prípade streľby na FF UK zriadi vyšetrovaciu komisiu

Praha 26. júna (TASR) - Vlaňajšiu streľbu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe bude vyšetrovať desaťčlenná poslanecká komisia s cieľom získať odpovede na pretrvávajúce nejasnosti týkajúce sa postupu polície. Návrh opozičného hnutia ANO na zriadenie komisie v stredu jednomyseľne odobrila Poslanecká snemovňa, informuje TASR na základe správy portálu Novinky.cz.



Návrh opozičného hnutia nečakane podporili aj zástupcovia vládnej koalície. Predchádzajúce snahy opozície o zriadenie komisie boli dlhodobo neúspešné.



V komisii budú zástupcovia všetkých poslaneckých klubov, činná by mala byť pol roka. O konkrétnom personálnom zložení komisie sa bude rozhodovať na júlovom zasadnutí snemovne.



Podľa schváleného uznesenia bude mať vyšetrovacia komisia za úlohu zmapovať udalosti od rána 21. decembra 2023 až do ukončenia zásahu silových zložiek, vyhodnotiť zásah a predložiť návrh na úpravu komunikácie a takticko-operatívneho riadenia polície. Môže tiež formulovať návrhy legislatívnych zmien na rýchlejšie a efektívnejšie nasadenie polície či tajných služieb, ak to urýchli identifikáciu možných páchateľov.