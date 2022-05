POSLEDNÁ ROZLÚČKA S J. ABRHÁMOM: Bude 6. júna na pražskom Spořilove

Praha 24. mája (TASR) - Posledná rozlúčka s českým hercom Josefom Abrhámom bude 6. júna v Kostole sv. Anežky Českej v pražskej časti Spořilov. Je to miesto, kde sa takmer pred rokom rodina aj verejnosť rozlúčili s hercovou manželkou Libušou Šafránkovou.



Presná hodina pohrebu ani to, či bude obrad prístupný aj pre verejnosť, zatiaľ nie je jasné, informoval v utorok spravodajský webový portál iDNES.cz.



Josef Abrhám, populárny filmový a divadelný herec, zomrel 16. mája vo veku 82 rokov. Svoju manželku prežil o necelý rok.



Vlaňajšia rozlúčka so Šafránkovou bola prístupná aj pre fanúšikov. Tí jej mohli dať zbohom pri rakve. Na samotný smútočný obrad už boli pozvaní iba najbližší.



Verejnosť ho mohla sledovať na veľkoplošných obrazovkách pred kostolom. Druhý pohreb mala v obci Šlapanice pri Brne.



Abrháma preslávili úlohy humorné i vážne. Najviac zo všetkého sa zapísal divákom do pamäti ako záletný doktor Blažej zo seriálu Nemocnica na okraji mesta (1977-1981) alebo ako podvodník vo filme Vrchní, prchni! (1980).



Abrhám bol so Šafránkovou ženatý od roku 1976 a majú spolu syna Josefa. Šafránková zomrela 9. júna 2021 vo veku 68 rokov.