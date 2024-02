Post splnomocnenca pre euro vyvolal v českej vláde spory

Praha 5. februára (TASR) - Nová funkcia splnomocnenca pre prijatie eura, do ktorej v pondelok český minister pre európske záležitosti Martin Dvořák (STAN) vymenoval ekonóma Petra Zahradníka, spôsobila spory vo vláde Petra Fialu. Koaliční partneri podľa niektorých ministrov o novom poste nevedeli a Dvořák Zahradníka vymenoval bez dohody s nimi. Podľa stanice ČT24 Fiala v reakcii na to zvolal rokovanie vlády o zmieri, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Vôbec nerozumiem tomu, prečo si tu vytvára akéhosi pseudokoordinátora jeden člen vlády. To som naozaj nepochopil a neboli sme o tom informovaní," vyhlásil minister pôdohospodárstva Marek Výborný z KDÚ-ČSL. Ak sa celá koalícia zhodne, mala by sa podľa neho ustanoviť pozícia národného koordinátora pre euro.



Minister práce a sociálnych vecí a predseda KDÚ-ČSL Marian Jurečka na sociálnej sieti X zdôraznil, že nejde o vládneho splnomocnenca, ale iba Dvořákovho. Ľudovci podľa neho podporujú hľadanie spoločného racionálneho postupu na úrovni celej vlády.



Minister financií Zbyněk Stanjura z ODS nepovažuje funkciu za potrebnú, kým vláda nerozhodne o pevnom dátume prijatia spoločnej európskej meny. "Každý má právo mať poradcu, má ale spadať do ministrovho portfólia. Nazývať ho splnomocnencom je komické," komentoval novú funkciu šéf rezortu financií.



Dvořák sa vo vysielaní ČT24 obhajoval, že vládnych kolegov informoval s krátkym predstihom. Svoje konanie zdôvodnil tým, že sa celé mesiace na koaličných rokovaniach pokúšal kolegov presvedčiť, aby obnovili funkciu národného koordinátora pre zavedenie eura. Úspešný však nebol, preto sa rozhodol zriadiť post splnomocnenca aspoň vo svojom rezorte.



V reakcii na situáciu zvolal premiér rokovanie vládnej koalície o zmieri. Podľa ČT24 ide o prvé takéto rokovanie od vzniku tejto vlády v decembri 2021. Témou bude debata o kompetenciách a tiež potreba udržať spoločnú pozíciu v dôležitých otázkach.



Dvořák po vymenovaní Zahradníka do funkcie uviedol, že ide o reakciu na debatu, ktorú novoročným prejavom nastolil český prezident Petr Pavel. Podľa neho by vláda mala robiť konkrétne kroky, ktoré povedú k prijatiu spoločnej európskej meny. Na tom sa však nezhodnú koaličné strany. Kým Piráti, STAN, TOP 09 a KDÚ-ČSL sú za, najväčšia vládna strana ODS, ktorej predsedom je Fiala, sa stavia proti. S prijatím eura nesúhlasí ani opozícia.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)