Česko potvrdilo už 3858 nakazených, otestovali vyše 60.000 ľudí

Praha 3. apríla (TASR) - Počet potvrdených prípadov nákazy novým typom koronavírusu v Česku sa zvýšil na 3858. Aktualizované údaje zverejnilo v noci na piatok české ministerstvo zdravotníctva. Za posledný deň pribudlo 269 nakazených, informuje portál Novinky.cz.



V dôsledku koronavírusu v ČR už celkovo zomrelo 44 ľudí a 67 sa vyliečilo. Medzi vyliečenými je aj 96 ročná žena z Prahy. Dovedna v Česku otestovali už vyše 60.000 ľudí.



Núdzový stav, ktorý v snahe spomaliť šírenie koronavírusu v ČR vyhlásili 12. marca na nasledujúcich 30 dní, bude pravdepodobne predĺžený. Zrejme však len o 18 dní - do konca apríla.



Premiér Andrej Babiš pôvodne navrhol predĺženie o 30 dní, na čom sa následne dohodli aj členovia krízového štábu. V utorok však Babiš v súvislosti s nadchádzajúcim hlasovaním v Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR avizoval, že vláda súhlasí s návrhom opozície, aby bol núdzový stav "zatiaľ predĺžený do 30. apríla", informovala televízia TV Nova.



Babiš zároveň informoval, že by po Veľkej noci mohlo dôjsť k uvoľneniu niektorých mimoriadnych opatrení, ktoré vláda prijala, aby zabránila šíreniu koronavírusu. "Myslím, že už v pondelok príde pán minister (dopravy a priemyslu Karel) Havlíček s nejakými konkrétnymi návrhmi. Mohli by sme uvoľniť niektoré živnosti a niektoré obchody," povedal premiér.



Česká vláda zaviedla viacero opatrení na pomoc podnikom a ľuďom, ktorí pre súčasné obmedzenia nemôžu pracovať. Banky aj nebankové inštitúcie napríklad musia klientom umožniť odklad splátok, čo podobne funguje aj s platením nájomného.