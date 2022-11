Požiar obchodu v Benešove je pod kontrolou, škoda je 50 miliónov korún

Praha 15. novembra (TASR) - Požiar obchodu v Benešove pri Prahe dostali hasiči pod kontrolu, ich zásah však pokračuje. Zranilo sa päť ľudí. Uviedol to Hasičský záchranný zbor (HZS) Stredočeského kraja na sociálnej sieti, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Jednotky uskutočňujú monitoring a hasia skryté ohniská," napísal HZS. Konštrukcia budovy je podľa hasičov narušená a vstup do objektu majú len zasahujúce jednotky a vyšetrovatelia. Škoda predbežne dosiahla 50 miliónov korún (asi dva milióny eur).



"Do tohto času nebola potvrdená žiadna strata na životoch," informoval HZS s tým, že pri požiari sa zranili dvaja civilisti a traja hasiči. "Všetci boli ošetrení na mieste udalosti," dodal HZS.



Chemické laboratórium Kamenica nezistilo žiadne nadlimitné hodnoty škodlivých splodín v ovzduší, napriek tomu mesto Benešov kvôli inverzii odporučilo obyvateľom nevetrať.



Požiar vypukol v pondelok popoludní. Hasiči najskôr vyhlásili tretí stupeň požiarneho poplachu, neskôr ho zvýšili na štvrtý - mimoriadny stupeň. V noci ho znížili na druhý.



Približne pred týždňom horel supermarket v západných Čechách. Podľa polície oheň omylom založil mladík, ktorý sa zapaľovačom snažil urobiť otvor do plastového nákupného vozíka, kam mu spadol telefón. Plamene sa však rozšírili na celú budovu, ktorá zhorela do tla.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)