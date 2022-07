Požiar hasia šiesty deň, do Česka prídu pomôcť švédske lietadlá

Praha 29. júla (TASR) - Českým hasičom sa v noci na piatok podarilo zabrániť rozšíreniu požiaru, ktorý v Národnom parku České Švajčiarsko hasia šiesty deň. Oheň sa im darí držať na ploche zhruba päť krát dva kilometre, plamene však stále nemajú pod kontrolou. TASR informácie prevzala z Českej televízie.



Oheň sa rozhorí aj tam, kde už ho raz uhasili, sťažujú si hasiči a prácu im podľa Českej televízie komplikujú padajúce stromy. Hovorca hasičov Úsťanského kraja uviedol, že stále zachytávajú nové ohniská a dúfajú, že bude pršať. V noci na piatok sa sústredili na šírenie ohňa k evakuovaným obciam Hřensko a Janov a významnej prírodnej pamiatky Pravčická brána.



"Večer a v noci hasiči vytvárali hadicové vedenie k Pravčickej bráne, aby mohla byť táto lokalita bránená aj zo zeme,“ uviedli hasiči. V oblasti doteraz dokázali hasiť iba pomocou leteckej techniky. Dve talianske hasiace lietadlá Canadair CL-415 sa dnes vracajú späť do Talianska. V Národnom parku České Švajčiarsko zasahovali od štvrtka a podľa šéfa českých hasičov Vladimíra Vlčka bolo rozhodnutie o ich návrate neočakávané. Česko však už našlo náhradu.



"Canadairy museli letieť späť do Talianska hasiť vlastný požiar. Včera (štvrtok) večer som dohodol so švédskym ministrom Morganom Johanssonom náhradu, dva švédske stroje Air Tractor," napísal na sociálnej sieti Twitter český minister vnútra Vít Rakušan. Talianom sa poďakoval za pomoc.



Švédske hasiace lietadlá by mali priletieť krátko popoludní. "Zo Švédska o ôsmej hodine odleteli dve lietadlá Air Tractor AT802F, aby pomohli s leteckým hasením. Každé z lietadiel pojme 3000 litrov vody," napísali na Twitteri českí hasiči. Hasiť by mali začať okamžite po nevyhnutných procedúrach po pristátí.



Česko o požičaní hasiacich lietadiel rokovalo aj s inými štátmi, napríklad so Španielskom. Hovorca krajských hasičov Lukáš Marvan uviedol, že snaha získať leteckú pomoc sa ešte neskonila.