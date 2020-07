Pracovník úradu vlády ČR má koronavírus

Praha 2. júla (TASR) - Jeden z administratívnych zamestnancov Úradu vlády Českej republiky sa nakazil novým koronavírusom, no neprišiel do kontaktu so žiadnym z členov kabinetu. Do karantény však musí ísť celý odbor protokolu úradu vlády. Piatkovú cestu premiéra Andreja Babiša do Poľska by táto udalosť ohroziť nemala, píše spravodajský portál iDNES.cz.



Zamestnanec, u ktorého sa ochorenie COVID-19 preukázalo, nemal žiadne príznaky tejto choroby. Desať jeho najbližších spolupracovníkov však musí podstúpiť karanténu. Nákaza sa u nich zatiaľ nepotvrdila.



Nákazu u infikovaného zamestnanca odhalila rutinná preventívna prehliadka, výsledok ktorej dostal úrad vlády v stredu.



Babiš sa v piatok vo Varšave zúčastní na stretnutí premiérov krajín Vyšehradskej štvorky. Diskutovať budú o viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2021 - 2027, pláne obnovy EÚ a situácii v súvislosti s migráciou.



Doposiaľ sa novým koronavírusom nakazilo v ČR 12.116 ľudí a 353 osôb komplikáciám spojeným s ochorením COVID-19 podľahlo.