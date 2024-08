PRAŽSKÁ KAMPAŇ: Ak vidíte sexuálne obťažovanie v MHD, zasiahnite

Praha 16. augusta (TASR) - Sexuálne obťažovanie vo verejnej doprave zažila podľa výskumu Odboru rovnosti žien a mužov na českom Úrade vlády každá tretia Češka a každý desiaty Čech. Tretina ľudí, ktorí toho boli svedkami, nezasiahla. Praha preto spolu s neziskovou organizáciou Konsent spustila kampaň, v ktorej vyzýva cestujúcich, aby si nevhodné správanie v MHD všímali a neboli k nemu ľahostajní. V piatok to uviedli na spoločnej tlačovej konferencii, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



S nevítanými pokusmi o hladenie, bozkávanie či fyzické zblíženie sa podľa výskumu stretlo 20 percent cestujúcich, s verejným sebauspokojovaním v doprave 19 percent a šesť percent bolo donútených násilím k sexu.



Ako podotkla organizácia Konsent, obťažovanie nemá len formu dotykov. Sú to aj nevyžiadané komentáre, pokrikovanie, odhaľovanie sa, zámerné otieranie sa, blokovanie východu či zasahovanie do osobného priestoru. Podľa zakladateľky organizácie Konsent Johany Nejedlovej je najväčšou pomocou, ak sa proti takémuto správaniu niekto ohradí.



"Vyzývame spolucestujúcich, aby nezostávali nečinní, keď vidia nejaké sexuálne obťažovanie. Stačí, ak do situácie, ktorú si všimnú, vstúpia a opýtajú sa obete, či je v poriadku, či nepotrebuje s niečím pomôcť. Alebo ak sa boja páchateľa, tak vstúpia nejakou nesúvisiacou otázkou – napríklad sa opýtajú, koľko je hodín," priblížila Nejedlová. Tým podľa jej slov situáciu narušia a tomu, kto bol obťažovaný, dajú možnosť z nej bezpečne utiecť.



Námestník pražského primátora pre dopravu Zdeněk Hřib zdôraznil, že nebudú cestujúcim - a už vôbec nie ženám, ktoré sú častejšími obeťami obťažovania - prikazovať, ako sa majú obliekať alebo správať, aby sa obťažovaniu vyhli. Naopak, podľa neho je potrebné jasne pomenovať, aké správanie sa v MHD netoleruje.



"Naším cieľom je stať sa najlepšou MHD na svete. Smerujeme k tomu investíciami, snažíme sa zvyšovať dostupnosť spojov, ale toto je nemenej závažná záležitosť. Pocit bezpečia v MHD je dôležitým aspektom atraktivity MHD ako takej," dodal Hřib.



Na zastávkach a v spojoch MHD budú informačné letáky, ktoré budú upozorňovať na nevhodné správanie a vyzývať spolucestujúcich, aby na situáciu reagovali. Súčasťou kampane je aj webová stránka, kam môžu ľudia písať svoje skúsenosti. Môže to podľa Nejedlovej slúžiť terapeuticky a tiež to pomôže zmapovať, čo presne ľudia zažívajú a aké sú ich návrhy riešení, dodala.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)