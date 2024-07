Pražské letisko opäť hlási problémy, nefungujú informačné tabule

Praha 24. júla (TASR) - Letisko Václava Havla v Prahe má opäť problémy s informačnými systémami. Cestujúcim v stredu na sociálnej sieti X odporučilo, aby v oboch termináloch sledovali náhradné informačné tabule a počúvali hlásenie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Letisko Praha má technické problémy informačných systémov. Na sprevádzkovaní intenzívne pracujeme. Cestujúcim odporúčame, aby sledovali náhradné informačné tabule v oboch termináloch a sústredili sa na letiskové hlásenie," napísalo letisko.



Zatiaľ nie je jasné, čo problémy spôsobilo. Podľa hovorkyne letiska Kláry Divíškovej však predpokladajú, že dnešná situácia nesúvisí s minulotýždňovým globálnym výpadkom. Zamestnancom podľa jej slov nefungujú ani e-maily a nefunguje tiež webová stránka letiska.



"Môže sa napríklad zmeniť odletový gate a v tom prípade by si cestujúci skutočne mali dať pozor na to, aby - ak už sú za bezpečnostnou alebo pasovou kontrolou - naozaj sledovali, respektíve dávali pozor na letiskové hlásenie, lebo pri zemne gate-u by to skutočne mohol byť problém," apelovala na cestujúcich Divíšková vo vysielaní stanice ČT24.



Naposledy malo pražské letisko problémy minulý týždeň v piatok. Rozsiahly technologický výpadok vtedy narušil prevádzku bánk, leteckú a železničnú dopravu či televízne vysielanie v mnohých krajinách sveta. Príčinou bola chybná aktualizácia od spoločnosti CrowdStrike, ktorá poskytuje služby pre Microsoft.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)