Pražský hrad od 2. apríla sprístupní záhrady pre verejnosť

Praha 30. marca (TASR) - Záhrady Pražského hradu budú od piatka 2. apríla opäť sprístupnené pre verejnosť a v areáli hradu sa budú môcť konať verejné bohoslužby vrátane veľkonočných obradov, informovala v utorok na svojej webovej stránke Kancelária prezidenta ČR.



"Kancelária prezidenta republiky týmto krokom prispieva k rozšíreniu oblastí, ktoré môžu v období lockdownu slúžiť ako miesto na relaxáciu, odpočinok, modlitbu či prechádzku v prírode s unikátnou flórou," uviedol hradný kancelár Vratislav Mynář.



Nádvoria Pražského hradu musia však zostať uzavreté, až kým sa nezmenia epidemické opatrenia vlády a ministerstva zdravotníctva.



Od 2. apríla budú v čase od 10.00 h do 17.00 h otvorené Kráľovská záhrada, Južné záhrady Pražského hradu po Plečnikovu vyhliadku a Horná Jelenia priekopa. Zámocký park v Lánoch bude sprístupnený v stredu a vo štvrtok od 14.00 h do 18.00 h, v nedeľu a cez sviatky od 10.00 h do 18.00 h, uvádza Kancelária prezidenta ČR.



Návštevníci musia pri vstupe dodržiavať epidemické pravidlá vrátane použitia respirátora najmenej typu FFP2, dodržiavania fyzického odstupu najmenej dva metre a určeného maximálneho počtu osôb v skupinách. Musia tiež používať len vyznačené chodníky a cesty pre chodcov a rešpektovať pokyny príslušníkov polície a hradnej stráže. Takisto do areálu hradu nesmú vstupovať s nadmernou batožinou.



V Česku naďalej trvá núdzový stav, ktorý aktuálne platí do 11. apríla.



Český minister zdravotníctva Jan Blatný v piatok 26. marca oznámil, že v prípade priaznivého vývoja situácie v súvislosti s pandémiou by prvé uvoľnenie obmedzení v krajine mohlo prísť v týždni po 12. apríli.