Pre exposlanca Feriho obžalovaného zo znásilnenia navrhujú 3 roky

Praha 31. októbra (TASR) - Štátna zástupkyňa Petra Gřivnová navrhla pre českého exposlanca Dominika Feriho, ktorý je obžalovaný z dvoch znásilnení a jedného pokusu o znásilnenie, trest okolo troch rokov väzenia a priznanie nároku na náhradu nemajetkovej ujmy pre poškodené. Uviedla to v utorok vo svojej záverečnej reči, informuje spravodajkyňa TASR na základe serverov Seznam Zprávy a iDNES.cz.



Jedinou poľahčujúcou okolnosťou podľa nej je, že Feri ešte nebol za žiadny trestný čin potrestaný. Ako priťažujúcu okolnosť označila napríklad jeho chýbajúcu sebareflexiu. Gřivnová zopakovala, že poškodené ženy sú dôveryhodné a ani v jednom prípade nejde o falošné obvinenie, pretože naň nemali motív.



Feri od začiatku vinu popiera, všetky skutky sa podľa neho stali so súhlasom oboch strán. Vo výpovediach žien sa snažil nájsť rozpory a čítaním správ s poškodenými chcel dokázať, že s ním komunikovali aj po danom skutku a nič trestné sa teda nestalo. Rozsudok by mohol zaznieť vo štvrtok.



Obžaloba opisuje tri skutky, pričom pri dvoch Feri – ešte ako študent Právnickej fakulty Univerzity Karlovej a člen zastupiteľstva mesta Teplice – podľa nej znásilnil vo svojom byte v Prahe dve ženy. Jedna z nich mala v tom čase 17 rokov, aj preto mu pri preukázaní viny hrozí vyššia trestná sadzba, a to desať rokov väzenia. Tretí skutok, klasifikovaný ako pokus o znásilnenie, sa podľa obžaloby odohral v Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR. Feri údajne v kuchynke snemovne obťažoval svoju stážistku.



Svedectvá viacerých žien, ktoré opisovali svoje skúsenosti s nevhodným správaním vtedajšieho politika, sa objavili v médiách pred voľbami do Poslaneckej snemovne v roku 2021. Pred súd sa nakoniec dostali tri z nich. Feri sa po medializácii vzdal poslaneckého mandátu, odstúpil z kandidátky a prerušil svoje členstvo v strane TOP 09. Z verejného života sa stiahol.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)