Bomba v centre Brna: Evakuovali vyše 1100 ľudí a zastavili vlaky

Brno 24. marca (TASR) - Pre nález leteckej bomby evakuovali v pondelok v centre Brna nakrátko viacero domov; dotklo sa to približne 1100 ľudí. Na zhruba 20 minút úplne zastavili aj vlakovú dopravu. Polícia okolo 13.45 h oznámila, že pyrotechnici bombu odviezli na likvidáciu na inom mieste, všetky obmedzenia boli následne zrušené. TASR o tom informuje podľa správy portálu Novinky.cz.



Zhruba 50-kilogramovú bombu objavili pri stavebných prácach neďaleko nákupného centra Vaňkovka. Následne polícia oznámila, že na pokyn pyrotechnika prebieha evakuácia okolitých domov.



Polícia sa napokon rozhodla nakrátko zastaviť aj železničnú dopravu na priľahlej trati - smerujúcu z juhu na brnenskú hlavnú stanicu. Dotklo sa to desiatok spojov vrátane medzinárodných rýchlikov. Vlaková doprava smerujúca na hlavnú stanicu zo severu však obmedzená nebola.



Mestská polícia oblasť uzavrela a evakuovala z nej viacero priestorov vrátane bytového domu, budovy banky či niekdajšieho stredoškolského areálu. Celkovo bolo podľa jej vyhlásenia evakuovaných približne 1100 osôb.



Pyrotechnici bombu odviezli na likvidáciu okolo 13.45 h, pričom následne boli podľa oznámenia polície zrušené všetky obmedzenia - obnovila sa premávka vlakov a ľudia sa mohli vrátiť domov či do práce.