Pre protekčné očkovanie odstúpil riaditeľ českého zdravotného stavu

Praha 14. januára (TASR) – Riaditeľ českého Štátneho zdravotného ústavu Pavel Březovský odstúpil z funkcie. Vo štvrtok to oznámil minister zdravotníctva ČR Jan Blatný (za ANO). Podľa neho tak Březovský urobil po tom, ako sa zistilo, že jeho ústav rozdelil asi tisícku vakcín medzi svojich zamestnancov a ich príbuzných.



Väčšina z nich pritom na vakcínu podľa vládnej očkovacej stratégie teraz ešte nemala nárok, informoval spravodajský portál Novinky.cz.



Minister dodal, že Březovského odchodom z funkcie sa prípad nekončí. Avizoval, že bude žiadať ďalšie vysvetlenia a prešetrovanie.



Český premiér Andrej Babiš (ANO) označil dianie v Štátnom zdravotnom ústave za absolútne neprijateľné a zdôraznil, že takéto excesy sa nemôžu opakovať. Zopakoval, že vláda jasne stanovila, že prioritu pri očkovaní majú zdravotníci, seniori a pracovníci v sociálnych zariadeniach.



Na očkovanie v Štátnom zdravotnom ústave v stredu upozornil server Seznam Zprávy. Poukázal na to, že spomedzi zhruba 450 zamestnancov je lekármi len niekoľko desiatok, zvyšok sú zdravotnícki pracovníci, hygienici, výskumníci alebo úradníci, ktorí s covidovými pacientmi prichádzajú do styku len ojedinele, dodal server Novinky.cz.



Štátny zdravotný ústav dostal k dispozícii asi tisíc vakcín, pretože ho ministerstvo zdravotníctva určilo ako jednu z inštitúcií, ktorá má pomáhať s očkovaním prioritných skupín. Tieto dávky vakcíny boli teda určené pre zdravotníkov a seniorov, nie však pre zamestnancov ústavu a ich príbuzných.



Server zverejnil tabuľkový zoznam zamestnancov s harmonogramom očkovania. Niektoré priezviská sa tam opakujú niekoľkokrát, z čoho sa dá usudzovať, že vakcínu dostávajú i príbuzní zamestnancov. Hovorkyňa ústavu Klára Doláková však odmietla, že by boli očkovaní aj príbuzní.



O prípade informovala aj agentúra DPA, pričom dodala, že v Česku je už proti koronavírusu SARS-CoV-2 zaočkovaných asi 70 700 ľudí. Tamojšie úrady vo štvrtok hlásili ďalších 10 854 nakazených, čo je o 4000 menej ako zaznamenali v rovnaký deň minulý týždeň. Od začiatku pandémie nákaze v Česku podľahlo už 13 856 ľudí.