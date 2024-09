Pre riziko extrémneho dažďa a povodní zvolal Fiala krízový štáb

Praha 12. septembra (TASR) - Vzhľadom na varovanie pred extrémnymi zrážkami a povodňami zvolal český premiér Petr Fiala Ústredný krízový štáb. Jeho členovia budú rokovať v piatok predpoludním, výsledky následne oznámia verejnosti. Fiala to uviedol na sociálnej sieti X s tým, že ide o preventívne zasadnutie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Premiér podotkol, že Česko v najbližších hodinách a dňoch čaká veľmi intenzívny dážď. Zopakoval varovania meteorológov, že by sa za určitých okolností mohla opakovať situácia s povodňami, aké ČR zažila v rokoch 1997 a 2002.



"Na základe dnešného vývoja a aktualizovaných modelov budeme lepšie vedieť, čo nás cez víkend a v ďalších dňoch čaká, a preto tiež zvolávam na zajtrajšie predpoludnie - preventívne - rokovanie Ústredného krízového štábu," povedal premiér s tým, že o výsledkoch rokovania budú verejnosť informovať na tlačovej konferencii.



Situácii sa vo vláde podľa jeho slov venujú už niekoľko dní. "Prijímame také opatrenia, aby sme zabránili tým najväčším škodám, a postupujeme v súlade s odporúčaniami meteorológov a ďalších odborníkov... Musíme veriť v čo najlepší priebeh, ale musíme byť pripravení aj na tie horšie scenáre," dodal Fiala vo videu na sieti X.



Českí meteorológovia vydali v stredu výstrahu najvyššieho stupňa pred extrémnymi zrážkami a povodňami najmä pre východnú polovicu ČR. Vo štvrtok ju rozšírili o ďalšie územia smerom na západ a pridali novú výstrahu pred silným vetrom. Obe platia až do nedele.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)