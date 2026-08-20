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Štvrtok 20. august 2026
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ČR: Pred ruskou ambasádou si ľudia pripomenuli okupáciu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Ľudia si so sebou priniesli vlajky Česka, Ukrajiny či NATO a tiež rôzne transparenty odkazujúce nielen na okupáciu, ale aj na súčasnú politickú situáciu.

Autor TASR
Praha 20. augusta (TASR) - Pred ruským veľvyslanectvom v Prahe sa vo štvrtok večer zišli ľudia na zhromaždení s názvom „Bež domov, Ivan“, aby si pripomenuli nadchádzajúce výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968. Zároveň vyjadrili solidaritu Ukrajine, ktorá sa piaty rok bráni agresii Ruska, informuje spravodajkyňa TASR v Česku.

Podujatie usporiadali neziskové organizácie Človek v tiesni, Pamäť národa, Milion chvilek a Európsky kongres Ukrajincov. Cieľom zhromaždenia bolo podľa nich uctiť si tých, ktorí čelili sovietskej agresii a ďalších 20 rokov žili v neslobodnej krajine a tiež vystaviť symbolický účet sovietskemu a ruskému imperializmu.

Ľudia si so sebou priniesli vlajky Česka, Ukrajiny či NATO a tiež rôzne transparenty odkazujúce nielen na okupáciu, ale aj na súčasnú politickú situáciu. Jedným z transparentov bol kartónový tank, na ktorom boli postavy českého premiéra Andreja Babiša, ministra kultúry Ota Klempířa, šéfa rezortu diplomacie Petra Macinku a predsedu Poslaneckej snemovne českého parlamentu Tomia Okamuru.

Na pódiu vystúpili pamätníci udalostí z augusta 1968, bývalí disidenti, odborníci aj zástupcovia neziskových organizácií. Zhromaždených ľudí vyzvali, aby Ukrajine neprestali pomáhať. Na mieste bolo prostredníctvom QR kódu možné prispieť do zbierok organizácií Človek v tiesni a Pamäť národa.

Prvá z nich je zameraná na to, aby Ukrajinci zvládali súčasnú situáciu. Financie sú určené na opravu poničených domov, stavbu krytov v školách, obnovu zdrojov energií či na vybavenie nemocníc. V rámci druhej zbierky mohli ľudia prispieť na štyri diaľkovo ovládané robotické evakuačné vozidlá, ktoré dokážu vyzdvihnúť ranených aj z miest, ktoré sú pod paľbou.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
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