Predseda českej KDU-ČSL: Núdzový stav nie je zatiaľ treba

Praha 14. novembra (TASR) - Vyhlasovať v Českej republike núdzový stav z dôvodu koronavírusovej epidémie nie je zatiaľ treba, aj keď jeho vyhlásenie nemožno vylúčiť, uviedol v nedeľu predseda KDU-ČSL Marian Jurečka.



Podľa šéfa ľudovcov zatiaľ stačí rámec, ktorý poskytuje pandemický zákon. Podľa spravodajského servera Novinky.cz to Jurečka povedal v diskusnej relácii Partie na televíznej stanici Prima, kde diskutoval s niekdajším českým premiérom Vladimírom Špidlom.



Núdzový stav bol z dôvodu epidémie vyhlásený v Česku už dvakrát a bol opakovane predlžovaný. Jurečka by ho teraz nezavádzal. Opačný názor má však Špidla, ktorý by núdzový stav, naopak, teraz videl ako "rozumné riešenie".



Šéf ľudovcov v diskusii zastupoval strany rodiacej sa českej vládnej koalície, ktorá by mala krajinu prevziať od súčasného kabinetu politických formácií ANO a ČSSD. V relácii Partie tiež uviedol, že by chcel obnoviť pravidelné testovanie vo firmách a v školách.



Experti z AntiCovid tímu v sobotu českej vláde navrhli a odporučili opatrenia, ktoré považujú v súčasnej situácii za rozumné. Odmietli tzv. rakúsky model – vylučujúci neočkovaných z návštev reštaurácií či športových akcií –, ale aj lockdown. Rovnako nepovažujú za vhodnú cestu ani povinné celoplošné očkovanie.



Jurečka sa preto v nedeľu zmienil o motivácii ľudí na očkovanie, či už formou finančného bonusu, prípadne voľna na zotavenie, citujú Novinky.cz.