ČR predsedá V4, prioritou sú medziľudské vzťahy, biznis a Ukrajina

Praha 1. júla (TASR) - Česká republika v sobotu po Slovensku na rok prevzala predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke, ktorej ďalšími členmi sú Poľsko a Maďarsko. Heslom siedmeho českého predsedníctva v tejto skupine je "V4 for Citizens" (V4 pre občanov) a jeho hlavnými prioritami sú medziľudské vzťahy, biznis a Ukrajina, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Česko chce nadviazať na úsilie slovenského predsedníctva o návrat ku koreňom vyšehradskej spolupráce, z ktorých vyzdvihuje ľudské práva, slobodu, demokraciu a právny štát. ČR tiež pripomenula, že počas jej predsedníctva oslávia krajiny Vyšehradskej štvorky 20. výročie vstupu do EÚ a 25. výročie vstupu do NATO – v prípade Slovenska 20. výročie.



Český rezort zahraničných vecí zdôraznil, že ČR prevzala predsedníctvo v dramatickom geopolitickom kontexte pokračujúcej ruskej agresie na Ukrajine. Preto bude práve Ukrajina jednou z troch hlavných priorít, ktoré si na nasledujúci rok v rámci V4 stanovila. Chce podporiť spoluprácu krajín V4 v maximálnej pomoci Ukrajine a jej občanom – napríklad pri prijímaní utečencov, ich vzdelávaní, zdravotnej starostlivosti či justičnej alebo humanitárnej pomoci.



Ďalšou z oblastí záujmu českého predsedníctva je bezpečná a vyspelá spoločnosť, pričom v centre pozornosti majú byť občania. ČR chce pokračovať v projektoch, ktoré občanom prinášajú pridanú hodnotu a uľahčujú ich spolužitie v regióne. Pôjde napríklad o kultúru, vzdelávanie, vedu a výskum, cestovný ruch, ale aj oblasť bezpečnosti, migrácie a obrany.



Treťou hlavnou úlohou je prispieť k rozvoju inovatívnej a prepojenej ekonomiky. ČR sa chce sústrediť napríklad na spoluprácu pri príprave vysokorýchlostných železničných spojení, v oblasti energetiky hodlá diskutovať o reforme trhu s elektrinou. Pokúsi sa tiež určiť spoločné ciele v kozmických aktivitách.



"Významnou a dlhodobou prioritou českého predsedníctva bude aj naďalej podpora ambicióznej politiky rozšírenia EÚ vrátane zrýchlenej integrácie partnerov do aktivít a politík EÚ," avizovala ČR. V tomto zmysle zostanú kľúčovými partnerskými regiónmi V4 krajiny západného Balkánu a Východného partnerstva (Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina a Bielorusko – aktuálne sa nezúčastňuje na vládnej úrovni).



Český premiér Petr Fiala v piatok po skončení summitu EÚ v Bruseli uviedol, že V4 má za sebou mnohé úspechy, a preto by nebolo vhodné "hodiť ju za hlavu". Zdôraznil však, že medzi krajinami sú rozdiely, pred ktorými nemožno zatvárať oči. Ostro skritizoval krok Poľska a Maďarska, ktoré na summite zablokovali prijatie záverov o migrácii. V mnohých oblastiach je však podľa neho spolupráca v rámci V4 možná.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)