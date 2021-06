Prehľad zmien pri uvoľňovaní obmedzení v susednom Česku

Praha 7. júna (TASR) - Český kabinet premiéra Andreja Babiša schválil v pondelok ďalšie uvoľňovanie obmedzení proti koronavírusu. Zmeny sa týkajú napríklad kultúrnych akcií, nosenia rúšok alebo cestovania. Zoznam zmien priniesol prehľadne portál Novinky.cz.



Od 8. júna: - nebudú musieť na vyučovaní nosiť rúška žiaci ani učitelia vo všetkých krajoch s výnimkou Zlínskeho, Juhočeského a Libereckého, - skúšky na školách a vysokých školách v celej ČR bude možné robiť bez rúšok, a to za dodržania dvojmetrových rozstupov, - počet divákov na kultúrnych akciách sa môže zvýšiť na 1000 vo vnútri a na 2000 vonku, - rúška nebudú musieť nosiť ľudia v zamestnaní, ak tam majú svoje miesto, - na preukázanie bezinfekčnosti budú od utorka platiť všetky druhy testov na koronavírus vrátane samotestov alebo čestné prehlásenie, - bazény, wellness centrá či sauny budú môcť zaplniť kapacitu na 50 percent, v prevádzkach nebudú musieť návštevníci nosiť rúška.



Od 14. júna: - kapacita na vonkajších kultúrnych či športových akciách bude už bez obmedzení; vo vnútorných sálach budú môcť usporiadatelia stále využiť len polovicu kapacity a diváci budú musieť sedieť. Vonku bude možné od 14. júna predávať aj lístky na státie s tým, že na každého diváka musia vyjsť štyri štvorcové metre.



Od 21. júna: - budú môcť do Česka pricestovať bez obmedzenia ľudia z celej Európskej únie a Srbska, ak splnia pravidlá pre očkovanie, testovanie alebo prekonanie ochorenia COVID-19.



Od 1. júla: - vo firmách prestáva platiť povinnosť testovať zamestnancov.



Ďalšie chystané zmeny: - od 1. júla by mohli byť respirátory nahradené opäť chirurgickými rúškami.