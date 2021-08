Vojtěch: Preočkovanie obyvateľstva treťou dávkou sa začne v septembri

Praha 29. augusta (TASR) - V Česku sa treťou dávkou proti covidu začne očkovať v polovici septembra. V nedeľu to uviedol český minister zdravotníctva Adam Vojtěch v relácii stanice CNN Prima News. Na očkovanie budú podľa neho môcť tí, ktorým od ukončenej vakcinácie uplynulo osem mesiacov. Zatiaľ pôjde o primárne ohrozené skupiny obyvateľstva.



Prví pacienti už tretiu dávku v tomto týždni dostali. Vláda ale doteraz žiadny plán na preočkovanie nezverejnila.



V pondelok o tom bude rokovať Rada vlády pre zdravotné riziká. Vojtěch bude na nej odporúčať očkovanie treťou dávkou vakcíny pre rizikové skupiny ľudí nad 65 rokov, zdravotníkov, sociálnych pracovníkov a chronických pacientov.



Podmienkou je tiež to, že od druhej alebo prvej dávky v prípade jednorazovej vakcíny uplynulo osem mesiacov. "Bude sa preočkovávať vakcínami Pfizer alebo Moderna a systém bude stáť na dvoch pilieroch, čo sú praktickí lekári a očkovacie centrá pri nemocniciach," dodal Vojtěch s tým, že začať by sa malo v polovici septembra.



Očkovanie bude naďalej hradené štátom. Primárne by mali mať organizáciu tretích dávok očkovania na starosti praktickí lekári.



Podľa českého ministerstva zdravotníctva sa v ČR doteraz nechalo zaočkovať aspoň prvou dávkou vakcína vyše 5,7 milióna obyvateľov krajiny, plne očkovaných je takmer 5,5 milióna Čechov.