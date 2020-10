Prezident Zeman šéfa Bezpečnostnej informačnej služby opäť nepovýši

Praha 9. októbra (TASR) - Ani piaty pokus o povýšenie riaditeľa českej Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) Michala Koudelku do generálskej hodnosti nevyjde. Hoci vláda opätovne navrhla prezidentovi Českej republiky plukovníka Koudelku povýšiť, Miloš Zeman to opäť neurobí. Uviedol to v rozhovore pre denník Mladá fronta DNES zverejnenom vo štvrtok večer.



Ďalší vládou navrhnutí kandidáti podľa slov prezidenta povýšení budú. Vyššiu hodnosť tak získa policajný prezident, brigádny generál Jan Švejdar, jeho námestník, brigádny generál Martin Vondrášek, riaditeľ Väzenskej služby, generálmajor Petr Dohnal a šéf vojenskej rozviedky, brigádny generál Jan Beroun. "Všetci prejdú," uviedol stručne Zeman.



Prezident ČR dlhodobo kritizuje prácu BIS a zastáva názor, že Koudelka by mal byť odvolaný, pripomína Mladá fronta DNES. Premiér ČR Andrej Babiš však stojí za Koudelkom, ktorému na budúci rok vyprší päťročný mandát.



Päťdesiatpäťročný Koudelka je vo vedení BIS od roku 2016, keď ho vláda Bohuslava Sobotku vymenovala ako nástupcu Jiřího Langa, ktorý civilnú kontrarozviedku BIS viedol 13 rokov.



Koudelka sa dostal do sporu s prezidentom pre rozdielne názory na bezpečnostné riziká zo strany Ruska a Číny. V decembri 2018 Zeman prácu BIS tvrdo skritizoval.



"Dúfam, že neprezrádzam iné štátne tajomstvo ako tajomstvo o neschopnosti BIS. Za šesť rokov nie je jediný údaj o tom, že by sa podarilo odhaliť čo len jediného ruského alebo čínskeho špióna," povedal vtedy prezident.