PRIESKUM: Prezidentovi Petrovi Pavlovi klesla dôvera

Praha 31. mája (TASR) - Českému prezidentovi Petrovi Pavlovi klesla u občanov krajiny dôvera, stále však ostáva nadpolovičná. TASR informuje podľa portálu Novinky.cz.



Začiatkom mandátu v roku 2023 dôverovalo Pavlovi 60 percent respondentov, v súčasnosti mu podľa prieskumu agentúry STEM vyjadrilo podporu 53 percent opýtaných. Väčšina ľudí oceňuje na českom prezidentovi reprezentáciu krajiny v zahraničí.



Výrazne vyššiu dôveru (88 percent) má od ľudí, ktorí ho aj v prezidentských voľbách volili, spresňuje agentúra. Z voličov jeho protikandidáta Andreja Babiša mu verí iba pätina voličov.



Podľa 35 percent respondentov Pavel nadmieru zasahuje do vnútropolitické diania, zatiaľ čo 65 percent respondentov má opačný názor.



"Toto hodnotenie je odlišné od názoru verejnosti na Pavlovho predchodcu - Miloša Zemana. Na začiatku jeho druhého prezidentského obdobia si polovica verejnosti myslela, že Zeman príliš zasahuje do politického diania v krajine," pripomína STEM.



Prezidenta ako dobrého reprezentanta v zahraničí vníma 67 percent respondentov a 55 percent respondentov si myslí, že významne prispel k zvýšeniu vážnosti prezidentského úradu. To, že prezident by mal mať väčší vplyv na politický život, si myslí 52 percent ľudí. Prieskum sa uskutočnil od 9. do 18. mája na vzorke 1053 respondentov.