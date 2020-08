Pri Brne sa vykoľajili dva vozne vlaku z Prahy

Brno 13. augusta (TASR) - Pri českom meste Tišňov v blízkosti Brna sa vo štvrtok vykoľajil vlak. Na mieste nie sú zranenia, informoval český denník Blesk.



Vykoľajili sa posledné dva vozne rýchlika Vysočina, ktorý mieril z Prahy do Brna. Nie sú však prevrátené. Hovorca železničnej inšpekcie Martin Drápal spočiatku informoval o väčšom počte zranených. Neskôr uviedol, že k zraneniam nedošlo.



"Zranení na mieste nie sú. Škody sú ale veľké, počítať sa budú v miliónoch korún," uviedol Drápal.



Príčina vykoľajenia nebola bezprostredne po nehode známa.



"Na miesto dorazili technici, ktorí zisťujú, čo sa stalo," dodal.



Príčinou mohla byť technická chyba na výhybke alebo podvozku vozňov.



Rýchlik R975 Vysočina vyrazil z Prahy o 6.04 h, do Brna mal doraziť o 9.28 h.



Výluka na trati potrvá minimálne do večera. Príslušné zložky zaisťujú náhradnú dopravu.