Pri českom meste Kralupy nad Vltavou sa vykoľajil nákladný vlak

Praha 4. augusta (TASR) – Nákladný vlak sa vykoľajil v stredu ráno pri Kralupoch nad Vltavou v Českej republike, informoval spravodajský server Novinky.cz. Nikto nebol zranený. Incident zastavil prevádzku na trati, jej obmedzenie sa očakáva až do večerných hodín. Dotkne sa desiatok spojov vrátane medzinárodných rýchlikov, uviedli na svojom webe České dráhy.



Podľa hovorcu Správy železníc Radky Pistoriusovej bude rozsah poškodenia trate možné presne určiť až po odstránení troch vykoľajených vozňov. Trakčné vedenie nebolo poškodené.



Nehoda sa stala okolo 5.00 h v úseku medzi Kralupami a Libčicami nad Vltavou. Podľa Českých dráh neišlo o ich vlak. ČD v oblasti zabezpečili náhradnú autobusovú dopravu.



Trať využívajú taktiež rýchliky z Prahy do Ústí nad Labem a Děčína aj medzinárodné expresy pokračujúce ďalej do Drážďan a Berlína. Tie teraz odkláňajú cez Lysú nad Labem.