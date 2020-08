Pri Prahe uvoľnené vozne narazili do auta a ľahko zranili vodiča

Praha 14. augusta (TASR) – V blízkosti Prahy dnes ráno uvoľnené vlakové vozne narazili do osobného vozidla a ľahko zranili vodiča auta. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.



Zrážka auta s ôsmimi nákladnými vagónmi sa odohrala v časti Mstětice v okrese Praha-východ okolo 09:00. Zraneného vodiča previezli do nemocnice, informuje portál.



Celkové okolnosti nehody a príčina uvoľnenia vagónov sa vyšetrujú. Za posledné týždne sa na železničných tratiach v Českej republike odohralo viacero podobných nehôd.



Len vo štvrtok sa pri meste Tišňov v blízkosti Brna vykoľajil rýchlik Vysočina, v utorok zase prišlo v meste Jihlava k zrážke nákladného vlaku s odstavenou lokomotívou. Pri oboch nehodách nehlásili zranených.



Začiatkom júla pri čelnej zrážke dvoch osobných vlakov v okrese Karlove Vary medzi stanicou Nové Hamry a dopravňou Pernink zahynuli dvaja ľudia a 24 utrpelo zranenia.



K ďalšej nehode došlo večer 14. júla, keď osobný vlak narazil do nákladného vlaku neďaleko Českého Brodu v Stredočeskom kraji. Pri nehode zomrel rušňovodič osobného vlaku a 35 ľudí utrpelo zranenia.