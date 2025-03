V českej snemovni sa po incidente so zbraňou zrejme sprísnia kontroly

Praha 12. marca (TASR) - Pri vstupe do Poslaneckej snemovne českého parlamentu sa zrejme sprísnia kontroly. Požaduje to vedúci Kancelárie PSP Martin Plíšek po utorkovom incidente, keď si komunálny politik z hnutia ANO do snemovne napriek zákazu priniesol zbraň a navyše ju tam stratil. Na základe správ servera Novinky.cz informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Pri vstupe do snemovne, podobne ako do mnohých ďalších inštitúcií, sa nachádzajú bezpečnostné rámy, ktorými musia prejsť napríklad novinári či rôzne návštevy. Kontroly sa však nevzťahujú na poslancov, ich asistentov, zamestnancov snemovne a ľudí, ktorým poslanci zaistili stály vstup. Ten mal aj komunálny politik hnutia ANO Martin Suchánek, ktorý je zároveň poradcom poslankyne hnutia ANO Heleny Válkovej, ktorá ho pozvala na konzultáciu.



Keďže skenerom prejsť nemusel, o zbrani vnútri snemovne nikto nevedel, až kým Suchánek nenahlásil, že ju stratil na toaletách. Ochranka ju po niekoľkohodinovom pátraní našla na inom WC, než nahlásil. Prípadom sa zaoberá aj polícia.



Priniesť si zbraň do snemovne nesmie na základe smernice nikto okrem policajtov z ochrannej služby. "Každý, kto má pri sebe zbraň, je povinný ju pri vstupe odovzdať do úschovne ochrannej služby," povedala hovorkyňa PSP Martina Lustigová. Novinky upozornili, že ochranka bežne žiada aj školákov, ktorí do snemovne chodia na exkurzie, aby na vrátnici nechali nožnice, ktoré majú v peračníkoch.



Po utorkovom rozruchu, ktorý hľadanie zbrane spôsobilo, sa zrejme pravidlá kontrol pri vstupe sprísnia. "Vedúci Kancelárie Poslaneckej snemovne Martin Plíšek požiadal Ochrannú službu Polície ČR o prijatie adekvátnych opatrení, aby sa rozšírili kontroly osôb, ktoré vstupujú do Poslaneckej snemovne," uviedla Lustigová.



Ako budú zmeny vyzerať, zatiaľ nie je jasné. Ochranná služba tvrdí, že ona pravidlá neurčuje a musí si ich stanoviť snemovňa. Tá podľa servera, naopak, uviedla, že bude postupovať podľa požiadaviek polície.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)